即巿股評 港股直擊

筆者上周提到，港股從今年1月至今所展現的升勢，甚有強弩之末的感覺。事實上，恒指本周一至周三連續出現三支陰燭的利淡訊號，圖表派會以「三飛烏鴉」去形容，反映上升趨勢已迫近末端，已屬高處不勝寒。在上周的文章中，筆者以熊證於28600點至29099點為重貨區作指標，預計大戶屠熊亦只會宰殺到相若位置。

從過去一周可見，恒指高位見於2月27日29014點，恰巧落在熊證重貨區接近頂部位置。然而值得注意的是，港股在本周三期指結算當日輕微下跌15點的同時，市場又再湧現一大批熊證，從29028點數至29699點計，累積約41.39億份熊證，相當於7297張期指。淡友比例大幅上升，如套用逆向思維去思考，難道大戶再挾一棍才肯罷休？

業務差意興欄柵

雖然筆者認為大市利淡走勢經已成形，亦已儲落不少FI南方恒指(07300)，但個別股份仍有炒作機會，例如在2月15日推薦華誼騰訊娛樂(00419)，當時已認為夠鐘起飛。此股最近公布盈喜，預期去年全年扭虧為盈賺7000萬元。雖然其盈喜有水份，因純利貢獻主要來自出售北京浩遊傳媒文化錄得約1.4億元收益，以及去年持續經營業務綜合淨虧損從1.41億元減少至7000萬元所致。

不過細價股要炒起，往往不需要太實在的理由，反正時來便運到，華誼騰訊娛樂上望0.3元的目標暫時不變，從推介至今亦已累升約9%。本周未有太多優質細價股可供炒作，反而想分享一下對利標(00787)的看法。利標屬於利豐系股份，因此同樣帶着「有利豐無好嘢」的特質。利標有四大業務，分別為男女時裝、鞋履與配飾、童裝產品特許授權業務，以及品牌管理。

前三者透過特許授權，透過百貨公司、大型賣場、折扣店與電子商店等銷售產品，旗下品牌包括Juicy Couture、Aquatalia、Calvin Klein、迪士尼與Lego；至於品牌管理則為客戶將其品牌延伸至新產品類別、新地區及零售商，並按獲授權方支付予品牌持有人的授權費或版權費獲取佣金。截至去年9月底止，利標中期虧損擴大至1.9億美元，每股虧損0.0231美元，折合每股蝕0.1787港元。

業績差，集團早在去年6月公布以13.8億美元出售大部份北美特許授權業務，並公布派發每股特別息0.325港元(後來更改為每股派發0.28港元)。回饋股東本來屬於好事，但利標卻有兩個舉動令筆者感到疑點重重。第一是有關派發特別股息，股東能選擇以股代息，第二是利標將股份10合1，預期於4月9日生效。筆者認為，十個小股東，九個半會選擇「要錢唔要貨」，因為利標現價連反映特別股息的因素都懶得反映，小股東很難不失望，要錢唔要貨屬情理之內。

或為私有化做準備

至於大股東，筆者則認為十居其九要股不要錢。這樣一來一回，成為了大股東變相收貨清場的手段。嫌清場清得未夠乾淨，後面的10合1用意更是明顯，擺明警告街客收完特別股息後好順手沽貨。換句話說，上述兩項行動擺明是大股東收貨。基於大股東需要收貨，加上利豐系股份手法陰暗，如投資者博利標在派發特別股息除淨後(3月5日除淨，4月4日派送)有炒作空間，恐怕會失望而回。

然而利標業績表現欠佳，大股東又使出變相收貨手段，後續應有故事跟尾，或推測一為賣殼、二為私有化。如屬前者，更難有炒作空間；如屬後者，則反而有點肉食，畢竟其現價0.37元相對每股資產淨值(NAV)約1.51元折讓75%，而市賬率(P/B)亦僅0.24倍，屆時就算大股東以溢價三四成的方式私有化，除笨有精仍屬精明回購。上述一切情節純粹筆者揣測，如投資者有同感，可待其除淨後小注收集，靜候佳音。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，持有上述股份