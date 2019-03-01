港股直擊 即巿股評

綠城中國(03900)低開8.6%，報6.1元，成交額近400萬元。

集團發出盈警，預計2018年度純利將按年減少約50%至60%。集團2017年度錄得純利21.9億元人民幣。

集團預期，純利減少主要由於年內出售附屬而產生的淨收益減少；由於市場環境變化，基於謹慎考慮，年內計提的物業減值虧損撥備有所增加(對現金流無實際影響)；以及因人民幣貶值而對集團若干外幣借款計提未實現滙兌淨虧損(對現金流無實際影響)。

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