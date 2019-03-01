重要通告 港股直擊

聯想控股(03396)公布，附屬佳沃股份(300268.SZ)收購從事三文魚行業的公司的Australis Seafoods S.A約95.26%已發行股份，並將向持有約4.74%的其他股東提全面要約收購。

Australis Seafoods S.A全部100%的股權價值約8.8億美元(約68.64億港元)，將由佳沃股份內部資源及銀行貸款撥付。

Australis Seafoods S.A於2017年產量約6.4萬噸，佔智利總產量的9%，擁有優質牌照，是智利經營質量最好的三文魚公司之一。