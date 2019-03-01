港股直擊 即巿股評

美國上季GDP好過預期，但美朝不歡而散，隔晚美股低收。MSCI今早公布提升A股納入因子，留意內地市場走勢能否帶動港股中止三連跌。

道指收市69點或0.27%；標指跌0.28%，納指跌0.29%。

美國第四季GDP增長按季降至2.6%，勝預期。美國勞工部公布，截至2月23日止當周，首次申領失業救濟人數22.5萬人，按周增加8000人，預期增至22萬人。

美國總統特朗普提前結束與北韓領袖金正恩的峰會，雙方無法達成協議。他又表明，如果條件不合適，他可能放棄與中國簽署貿易協議。至於財長努欽稱，白宮更接近和中國達成貿易協議，但仍有大量工作待做，美國要求北京作出結構改革承諾。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較港股上日收市價個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報64.1元，較本港上日收市低5仙；騰訊(00700)ADR收報336.05元，高0.25元；國壽(02628)ADR收報21.54元，低6仙；中海油(00883)ADR收報13.64元，高0.1元；中石油(00857)ADR收報5.17元，低2仙；中石化(00386)ADR收報6.74元，低4仙；中移動(00941)ADR收報82.72元，高0.12元；聯通(00762)ADR收報9.26元，低5仙。

ADR港股比例指數報28613點，較香港低20點。夜市期指收報28655點，較昨日恒指收市高水22點。恒指昨日稍試十天線(約28555點)支持，收報28633點，挫124點或0.4%，三連跌累挫326點或1.1%。2月計，恒指升690點或2.5%；2019年開局連升兩個月，累飆2787點或10.8%。

留意港滙，港元兌美元滙價今早6時一度觸及7.85弱方兌換保證水平，暫時未見金管局入市承接港元沽盤。

A股方面，MSCI明晟公司宣布，將擴大中國A股在MSCI全球基準指數中的納入因子至20%，市場預料將有605億美元(約4750億港元)海外資金，在今年分批流入A股，將分三個階段落實，5月份將擴大至10%，8月份擴大至15%，11月份進一步擴大至20%。

焦點股份

信和置業(00083)：截至去年底止中期股東應佔溢利31.31億元，按年下跌69.8%，每股盈利0.47元，派中期息14仙。在扣除中期年度投資物業公平值變動影響，股東應佔基礎溢利23.7億元，按年下跌73.45%。

融創中國(01918)：發盈喜，預期截至去年底止，全年盈利按年增長超過45%，2017年盈利為110.04億元人民幣。

澳博控股(00880)：全年股東應佔溢利28.5億元，按年增45.16%，每股末期息21仙，全年共派29仙。

和記電訊香港(00215)：全年股東應佔溢利4.04億元，按年下跌91.52%。撇除2017年出售附屬公司之溢利及其他項目的45.44億元，來自經常性業務的股東應佔溢利增長82%。每股派末期息3.2仙及特別中期股息80仙，合共83.2仙。

綠城中國(03900)：發盈警，預計2018年度純利將按年減少約50%至60%。集團2017年度錄得純利21.9億元人民幣。

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