即巿股評 港股直擊

今日分析股份是雅居樂集團(03383)，於去年8月31日晚上發佈的2018年中期報告顯示，截至去年6月底股東應佔溢利約37.59億元 (人民幣‧同下)，較2017年同期溢利約18.59億元增長1.02倍，相對最近五年 (2014至2018年) 之上半年溢利增長率表現最好，實際金額亦是同期最高，暫看去年中美貿易戰或中國經濟下行未有為集團帶來重大負面影響。至於資產淨值約363.35億元，而截至今年1月底已發行股數約39.17億股，計出每股淨值折合為10.88港元，相對今年2月27日收報9.98元，市賬率為0.92倍，貼近1倍表示股價現處合理水平。

市盈率分析

參考2013至2017財政年度的上半年溢利佔全年溢利，介乎26.43%至69.39%，平均值為43.71%，相對2016和2017年佔比為26.43%和30.85%為高，故此已屬保守的溢利預測，相對上述約37.59億元，預期2018年股東應佔溢利約86.01億元，較2017年約60.25億元，增長率為42.74%。現時已發行股數約39.17億股，即每股盈利折合為2.5762港元，相對現價9.98元，預測市盈率為3.87倍。至於2013至2017年之每年最低市盈率分別是1.89和6.97倍，平均值為3.94倍，反映現價仍屬偏低水平。

市賬率分析

再者，若以2013至2017年之市盈率平均值為6.32倍計算，股價不應低於16.00元，較9.98元之潛在升幅逾六成。而參考2013至2017年的派息比率介乎25.90%至93.83%，平均值為52.69% (高於2017年的48.37%)，預算為2018年之最終派息比率，預期截至2018年底資產淨值折合約474.06億港元，即每股淨值為12.102港元，相對現價之市賬率為0.82倍，較2017年至預測的2018年之市賬率的平均值為0.91倍約低一成，反映現價現處合理水平之另一線索。

淺談基本面

集團主要從事物業發展、物業管理、酒店營運及物業投資。物業發展業務方面，大致包括以下範疇：1)發展分期進行的大型住宅物業項目，項目主要集中於廣州、中山和佛山等地；2)所提供的住宅物業種類包括別墅、高層大樓、複式公寓和一般公寓；3)除住宅物業外，亦開發商用物業，如興建零售店舖作為住宅發展項目的補充。集團的物業項目分布於珠三角區、粵東地區、長三角區、華西地區、海南省區及東北地的多個城市。

大灣區概念

而集團於2018年中期報告寫到對下半年展望，表示隨著國家繼續深化經濟及金融改革，推動城鎮化發展，以及「大灣區」政策繼續為策略重點，中國經濟基礎仍然穩健，預計內地房地產市場亦將以穩健的步伐發展。在此背景下，集團將進一步落實「以地產為主，多元業務並行」的發展模式，全力實踐「3年規劃」，致力推動集團各業務板塊的長足發展。由於上述展望未有顯示業務數據預測，而參考筆者上述市盈率計出為3.87倍，暫看集團於2019年每股盈利增長率不少於3.87%，故此認為中美貿易戰和中國經濟下行風險經已全然反映到股價上，而現價以市賬率分析屬於合理水平，配合此乃「大灣區」房產發展商之一，可望帶動今年股價有不俗表現。

超高股息率

股價於2018年4月16日高見17.84元，之後股價反覆向下，至今年1月4日低見8.09元，約8個半月累跌逾54%。而於去年10月5日至今，股價主要波幅區間為8.50至10.50元，今年2月27日則收報9.98元，較最低價回升23.36%，高於15%反映股價已從「谷底」回升。相對一線內房股融創中國(01918)、碧桂園(02007) 和恆大地產 (03333) 同期分別上升42.38%、23.64%和15.35%，反映雅居樂集團之股價升幅不算大。另可留意集團於2018年3月和8月分別宣派每股股息為0.68和0.50港元，合共1.18港元，相對9.98元之股息率為11.82%，超過11厘可見現價進場具值博率。

於2月27日收報9.98元，參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於9.00元或以下買入；保守者則可於8.00元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為12.50至13.50元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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