即巿股評 港股直擊

這五星期多在南極及南美之旅，除了能舒筋活絡外，亦令筆者得以豁然大悟：漫天紛飛的雪花，四周潔白的山壁，迎面寒凜的清風，盡掃世俗的煩擾，頓使人覺得心靈上的洗滌、眼界上的擴闊、思想上的衝擊、層次上的提升........從詩情畫意的景色，回到俗世的現實 --- 阿根廷，卻另有一番感受。

曾是上世紀南美經濟强國的阿根廷，經歷長期以來民粹主義政權後，上年面臨嚴峻的貨幣貶值、通貨膨脹及農作失收。新政府雖然推行節約政策，卻遭到勞工與工會的反彈，上年通脹率超過45%、貨幣披索滙率貶值超過50%，基準利率提高到全世界最高的60%，仍阻止不了大量資金外流。在五星級酒店品嘗舉世馳名的阿根廷頂級牛扒，才需15美元；最可悲的就是在小店購物，店主寧要美元也不要本地貨幣。這也解釋爲何自從1973年廢除貨幣金本位後，美國的貨幣霸權能讓它跋扈專橫，窮兵黷武，過去30多年發動了13場戰爭，虛耗軍費高達14萬億美元……

特朗普上場後，深明國庫空虛，必須欺凌別國，強搶收入來源，除了抛出「大美國民粹保護主義」政策外，更不顧道義，毫無誠信，單方面撕掉國際協議及條約。眼見中國貿易順差强勁，繞過世貿組織，大加關稅，迫使進行最近的所謂「中美貿易談判」。在談判期間，嫉妒華爲5G產品超卓的功能，以「莫須有」罪名指使別國抓其主將，並威迫利誘所謂盟國（其實附庸國的名詞比較貼切）棄用華爲產品，以增加談判籌碼。有目共睹，中美貿易談判到現在爲止，都是特朗普的「一言堂」--- 功歸於己，過諉於人，這説謊僞君子的話可以信嗎？就像昨天剛在越南結束之「朝美核會談」，美國拒絕先撤消對北韓任何制裁，金正恩拂袖而去，特朗普卻形容為「與金正恩進行了富有成果的兩天會談」，簡直是癡人説夢話。所以不要對「中美貿易談判」這麽快就盲目樂觀，仍充滿太多變數。

事實上，世界政壇仍是變幻莫測。英國脫歐進展還不知是「軟」或是「硬」、法國的持續「黃背心」暴亂、西班牙的加泰地區要求獨立等，足以影響歐洲的中/短期發展。南美委内瑞拉總統馬杜羅的政權被美國推出的傀儡瓜伊多所挑戰、亞洲的巴基斯坦與印度之空戰、中東回教强國伊朗與沙地之爭、敘利亞内戰等等，想深一層，其實是俄羅斯和美國在背後角力！

從經濟層面分析，最近各國公布的數據欠缺鼓勵性，美國去年12月批發庫存上升1.1%，創超過5年最大升幅，反映銷售下跌令庫存積壓；12月新屋動工下跌11.2%，跌至逾2年來最少，顯示美國去年第4季經濟動力減弱。1月二手樓銷售下跌1.2%，以年率計跌至490萬間，亦是超過3年來最低水平。2月製造業採購經理指數初值跌至53.7，低過市場預期，創2017年9月後最低。歐洲方面，經濟翹楚德國2月企業景氣判斷指數為98.5，連跌6個月，跌至2014年12月以來最低。東半球的亞洲也不太樂觀，南韓公布1月工業生產按年上升0.1%，升幅遠低於預期的1%；日本公布1月工業生產按月減少3.7%，是去年1月以來最大跌幅。中國內地2月官方製造業採購經理指數創3年最低，跌至49.2，連續3個月處於收縮水平。生產指數、原材料庫存指數及從業人員指數等都低於50擴張收縮分界線。稍爲鼓勵的，就是新訂單指數重返擴張區間，部分國際大宗商品價格上漲，價格指數回升，反映部分市場需求開始恢復，加上「政協」及「人大」兩會舉行在即，或有助改善市場氣氛。

然而，恒生指數從1月初的25000，兩個月之内反覆上漲4000點到29000，升幅超過15%，是否已反映特朗普「一言堂」對中美貿易談判過分樂觀的言論？美國貿易代表萊特希澤剛在眾議院聽證會表示，中國為美國貿易政策帶來「最嚴峻的挑戰」，中國必須推行結構改革，仍然有很多工作要做。言下之意，還有一段長路才可以達成貿易協議。會否像「朝美核會談」之各自提早離場，實難預料。況且，從各種技術指標來看，反映短期已超買，市場隨時借題獲利回吐。更值得一提的就是前天港元匯價進一步走弱，跌至7.8498港元兌1美元，創逾5個月以來最低，貼近7.85弱方兌換保證水平，這點一定不可掉以輕心！無論如何，市場短期實在充滿太多未知數，撲朔迷離，難以預測，受「中美貿易談判」的進展、「政協與人大」兩會的成果、國際政治形勢、資金流向及市場情緒而大幅度地波動，不宜盲目樂觀，必須步步爲營，小心為上……

黎永良