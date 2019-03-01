即巿股評 港股直擊

美國貿易代表萊特希澤周三(27日)就中美貿易談判前景吹淡風，當天美股借勢回調；加上內地2月製造業採購經理指數(PMI)遠遜預期，A股偏軟，恒指在2月最後一個交易日收報28633點，跌124點(0.43%)，3天累挫326點。

總結2月份，港股升勢頗為全面，恒指再漲691點(2.47%)，與1月合計飆逾一成。若只統計去年底前掛牌公司，2月近2300隻股份整體升跌比例67︰33，平均升幅5.4%(中位數為2.53%)，較1月高出2.2個百分點。

值得留意的是，過往3月港股一向表現欠理想。自1995年3月有紀錄以來，港股中線市寬(股價高於50天線比率)近24年的3月份按月變幅平均約負5.3個百分點，下挫比例也達65%。此外，自1970年起近50年恒指3月份平均跌1.44%，是全年表現最差的月份。

即使不看以上統計數據，經歷兩個多月反彈，恒指面對調整的壓力愈來愈大。根據EJFQ系統內「詳細行業上升動力統計圖」顯示，行業上升動力高於5日前的板塊數目，在過去5個交易日都不足30%，且較1月底時平均近五成明顯下降，代表從板塊角度看，大市動力已減弱，宜留意板塊動力會否持續轉差。

此外，港股中線市寬周一(25日)見2016年4月後新高70.6%便隨即連跌3天，根據往績，每逢中線市寬升抵70%至80%阻力區並掉頭回落，港股短時間內多會受壓。

附【圖】所見，恒指本周多次挑戰29000點關不遂，該位置正是前跌浪50%黃金比率、去年11月迄今EJFQ TrendWatch上升通道頂線，以及大型成交量密集區的交滙，技術阻力不輕。再者，目前恒指與14天RSI出現輕微的熊背馳，亦屬短期利淡訊號。

換句話說，無論從市寬或技術角度分析，都反映大市已屆超買水平，上衝力度漸弱，短期有機會回調。然而，港股調整幅度有多大，從來不易預測，因為股市急漲後消化沽壓有不同模式，既可能是股價回落，亦可以是在高位較長時間反覆整固，至於今次屬哪一款，留意下列幾項指標，或能找出下調風險有否擴大的線索。

首先，恒指自1月3日觸底反彈，僅在2月15日收市跌穿10天線，而於翌日迅即收復，因此，10天線可算是第一度防線，如連續兩日或以上失守，便須提高警覺。

另一方面，恒指目前250天線(28262點)剛好與小型上升通道中軸位置重疊，支持位一旦不保，港股走勢進一步偏軟機會料將大增。當然，14天RSI的50中軸，也可視作反映後市強弱的另一訊號。

無論如何，港股目前正處於乏力再衝但回調(可能)有限的格局，而3月正值業績公布密集期，投資者須多加留意各公司的基本因素，繼續採用炒股不炒市策略，增加勝算。

信報投資研究部

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