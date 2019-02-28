今日 22:49
重要通告
港股直擊
星星地產(01560)公布，截至去年底止，全年盈利1.92億元，按年增1倍，每股盈利30.6仙；派末期息15.5仙。
期內，總收益6.72億元，按年下跌8.29%。
盈餘縮六成 派糖428億減18%
今日信報
特朗普打經濟牌游說金正恩棄核
【信報月刊】港股大反彈難破29459關
押後脫歐英鎊勁Like
畢老林
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停止縮表帶來的啟示
呂梓毅
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Yet another ho-hum budget with no new thinking
Michael Chugani｜ EJ Insight
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陸庭龍
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