即巿股評 港股直擊

港股周初RSI 升至71又徐徐回落至62水平，連帶港股亦須連跌3日，於29000點前確有很大阻力，加上期結後大戶重新部署，港股成交亦繼續縮減。

資金開始轉攻為守

於上周中期至今天港股走勢明顯開始減弱，雖然初期恒指上升，但留意到整體藍籌股未全面配合，上周四五整體上升的藍籌只有2/5左右，到今天只淨得11隻藍籌錄得升幅即39隻下跌，其中升幅4隻為香港中華煤氣(00003)、長江基建(01038)、港鐵公司(00066)及電能實業(00006)，公用基建屬於防守性質、有機會傳統基金以攻轉守策略，或許再加一隻六連跌後見一個月底位的滙豐控股(00005)略有回升，市場氣氛明顯暫時趨向觀望中，未有早時般的熾熱。筆者留意到幾個交易日時段，當大市反彈時整體大市成交金額弱，當回升完再下挫就成交金額大增，有炒開股的投資者應該明白當中原因。

北水沽貨唔手軟

傳統基金經理年初普遍看淡港股，於27000點亦有沽貨套利動作出現，但當港股升穿28000點後發覺不妥便迫要反手開始追貨，所以有部份港股基金過去一個月升幅只得1%-2%，明顯落後大市一截，多於2%升幅的多數是中港混合型基金，這刻大市已迫傳統基金於28000點附近追了一大批貨，加上北水連日沽出騰訊(00700)內銀等不手軟，未敢説一定會出現較深調整，但要升穿29000點看來要等一等，可能需要靠好消息沖喜，其中等MSCI擴容結果，但最怕又係見光死，大戶等好消息出貨，28000點就係出咗批貨給傳統基金佬接，餘下來再有好消息今次是傳統基金佬走貨定散戶接貨未知，去到此刻如果追又怕接貨，等又怕大市衝上去，最好就係分段買，免得只得一注轉頭又要坐艇，此刻大市急升兩個月後，小心可能就算公司業績靚靚亦難逃好消息出貨的命運。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。