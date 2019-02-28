重要通告 港股直擊

Hypebeast(08359)公布，由GEM轉往主板上市的申請，於今天獲聯交所批准。

該股在GEM最後的交易日為3月7日(下周四)，並於3月8日(下周五)開始在主板買賣，股份代號改為00150。