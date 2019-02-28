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今日 18:53 港股直擊 即巿股評

【帶眼識股】記一次特別揼心的選股

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昨日在EJ Market用「精明選股」搜尋穩陣短炒的中小型股，其中一隻現代牧業(01117)最特別：特別揼心。

去年九月下旬文章提到現代牧業盈利改善，估值可獲提升，加上奶價回暖有條件走高。

萬事俱備，股價卻由1.15元水平挫至上月中的0.71元，甚麼止蝕位也到了。

偏偏，失敗操作後，市場突然來個估值重修，本月中大行大和指集團可扭虧，升級至「買入」，目標價升至1.45元。

而「一號文件」緊接出場，實施奶業振興行動，加強優質奶源基地建設，升級改造中小奶牛養殖場，實施嬰幼兒配方奶粉提升行動。國策推波助瀾股價彈上1.2元水平，較1月低位足足彈七成。

故仔完全是心目中的劇本，不過遲足5個月。

任憑你數字上估值上如何吸引，走勢要靠東風起，資金唔到位，題材講到拎諾貝爾獎又如何？

重溫昨日選股，指數分類「恒生綜合小型股」；EJFQ長線勢頭1至10天轉強；EJFQ短線突破轉強；加強版選項「核心盈利增長本年度」和「核心盈利增長下年度」分別選正數，另外分析員評級數目選5個以上。

至於現代牧業，一輪急升後估值仍然吸引，市場平均預期2018年和2019年核心盈利增長分別達88.5%和2.94倍，睇好可回調吸，一成止蝕。我則心淡。

陳鎮強
信報投資研究部
[email protected]

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