港股直擊 即巿股評

內地PMI差過預期，加上美朝峰會不歡而散，港股連跌第三日，累挫326點，下試十天線(28555點)支持，大市成交1211.9億元。

北水昨日淨走流走27.31億元，今日流走收歛，全日淨走17.15億元，但連續第四日錄流走，合共淨走93.77億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

內銀股為北水主要力沽對象，建行(00939)、工行(01398)及中行(03988)分別有7.93億、2.37億及8196萬元淨走，建行與工行為最多淨走個股首帀兩位，但農行(01288)則有2602萬元北水淨買。

連跌四日的騰訊(00700)，今日也有2.21億元淨走，5G股的鐵塔(00788)及中興(00763)也分別有7388及4760萬元內地資金淨沽。

其他較多北水流出股份包括廣汽(02238)、蒙牛(02319)、中金(03908)及海螺創業(00586)，全日分別有8407萬、4869萬、4428萬和795萬元淨沽。

連跌三日的平保(02318)，有北水趁低吸納，全日有1.85億元淨買，其次為吉利(00175)，全日有5932萬元流入，至於華能(00902)與華泰(06886)也分別有2475萬和1085萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、騰訊、海螺創業、中行、工行、華泰、平保、融創、中金及廣汽。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:中興、騰訊、鐵塔、蒙牛、吉利、農行、華能、建行、華泰及融創。