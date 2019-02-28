今日 17:26
重要通告
港股直擊
信和酒店(01221)公布，截至去年底止中期業績，股東應佔溢利9686.23萬元，按年下跌7.31%。每股基本盈利8.87仙，中期息派4.5仙。
期內，收入1.59億元，按年升0.53%。
盈餘縮六成 派糖428億減18%
今日信報
特朗普打經濟牌游說金正恩棄核
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押後脫歐英鎊勁Like
畢老林
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今日信報
停止縮表帶來的啟示
呂梓毅
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今日信報
Yet another ho-hum budget with no new thinking
Michael Chugani｜ EJ Insight
創科研究員津貼加碼 專才庫資助期延長至3年
StartupBeat
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陸庭龍
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財富管理
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