港股直擊 即巿股評

內地今早公布的PMI遜預期，加上美朝峰會不歡而散，兩國無達成任何協議。港股反覆向下，稍試十天線支持。

聯儲局主席鮑威爾稱，計劃今年稍後結束縮表，隔晚美股個別走。恒指低開37點，開市後曾跌66點見半日低，之後拗腰，曾倒升160點，見28917點全日高，中午升28%。下午尾段沽壓增加，恒指曾挫186點，低見28571點，守10天線(約28555點)。恒指收報28633點，挫124點或0.4%，三連跌累挫326點或1.1%。大市今日下跌股份比例為55%，上升股份比例為45%。

全月計，恒指升690點或2.5%；2019年開局連升兩個月，累飆2787點或10.8%。

國企指數報11367點，跌89點或0.8%。國指連升兩個月，累飆1242點或12.3%。

大市成交額1211.91億元，較上日微增。

3月期指收市跌71點，報28666，高水33點。

A股個別走，滬指跌0.44%；深成指升0.29%。內地上月製造業採購經理指數(PMI)回落至49.2，較上月回落0.3個百分點，是2016年2月以來最低，遜於市場預期的49.5。

藍籌股方面，騰訊(00700)挫1.3%，連跌四日；蒙牛(02319)挫2.8%。相反，港交所(00388)公布未來3年戰略規劃，逆市升1%；申洲(02313)升1.3%。三隻藍籌創新高，收市個別走，友邦(01299)、領展(00823)和煤氣(00003)分別升1.9%、跌0.4%和升1%。舜宇(02382)收跌0.6%，全個2月則累漲兩成，為表現最好藍籌。

焦點板塊

本地地產股：差餉物業估價署1月全港私人住宅樓價指數，連跌5個月後回升至359.5，按月升0.08%。不過本地地產股午後受壓，今日公布業績的信置(00083)跌1.2%；長實(01113)挫3.1%；恒隆地產(00101)跌2.9%；新地(00016)跌2.2%；太古地產(01972)跌1.1%；九倉(00004)和九倉置業(01997)挫約3.3%；嘉里建設(00683)挫3.5%；希慎(00014)挫3.8%。

航空股：今日跌幅較大，國航(00753)挫4.8%；南航(01055)挫4.2%；東航(00670)挫3.7%；國泰(00293)挫3.4%。美國原油庫存意外大幅減少，加上沙地阿拉伯重申將依照協議減產，隔晚外圍油價造好，紐油升2.6%；布油升1.8%。

濠賭股：今早普遍受壓，銀娛(00027)去年多賺29%，派特別息45仙，反覆跌0.2%；金沙(01928)跌1.4%；新濠(00200)跌1.8%；同樣今日公布業績的澳博(00880)跌0.8%；永利澳門(01128)挫3.2%。另外，澳門亦即將公布2月博彩收入數據。

新經濟股：李小加料7月「同股不同權」股份可納入在互聯互通內，美團(03690)逆市升3.4%；小米(01810)挫1.5%，成交達31.02億元。此外，平安好醫生(01833)去年虧損收窄至9.13億元人民幣，期內總收入增長七成九，逆市漲4.1%。

焦點股份

人保(01339)：傳遭AIG減持，今早市前配股上板，涉資逾35億元，每股作價3.4元，較上日收市價折讓半成，股價曾挫3.1%，收市微跌0.6%，成交額46.03億元。

長城汽車(02333)：股價挫4.8%。高盛發表報告，將長汽目標價由4.37元降至3.63元，評級由「中性」下調至「賣出」。

越秀地產(00123)：去年盈利27.28億元人民幣，按年增20.69%，每股派末期息5.1港仙；又以溢價約22%引入廣州地鐵，完成後廣州地鐵將持經擴大後股本約19.9%。股價飆10.4%，成交額4.4億元。

新股：嘉藝控股(01025)收報1.06元，較招股價高8.2%，不計手續費一手賺320元。冠轈控股(01872)收報0.63元，較招股價高46.5%，不計手續費一手賺1000元。

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