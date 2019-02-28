訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:22 中國財經 港股直擊

內地遊戲版號 騰訊網易再落空

放大圖片

原國家新聞出版廣電總局官方網站顯示，第七批遊戲版號已經下發，總共93個，騰訊(00700)和網易繼續再次未有產品獲批。此次審批時間為2月26日。

自遊戲版號審批重啟至今，已有641款遊戲取得版號。

外電此前引述消息報道稱，中國新聞出版總署已要求地方新聞出版局停止提交新手機遊戲的版號審批申請，主要因為自當局去年長時間暫停批出遊戲版號後，已積壓大量申請待批。

消息人士提到，在當局處理積壓的申請期間，遊戲公司仍可向地方新聞出版局提交申請，但不會被轉到總署。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。