香港財經 港股直擊

「同股不同權」股份暫未能納入在互聯互通內，港交所(00388)行政總裁李小加稱，料7月可納入在互聯互通內。

他指出，現時正與內地商討相關的規則細則，相信不需要太長時間。

問及科創板對港交所的影響，李小加強調採平常心態應對，過去上市企業除香港外，一直有其他上市地可以選擇，「天下間都是競爭。」他又提到，日後會與內地商討，將科創板的企業納入到互聯互通內。

李小加又稱，期望今年能推出A股衍生產品。他強調仍要與內地期貨交易所及監管機構等商討，沒有推出產品的時間表，但認為現時已是成熟的時機。