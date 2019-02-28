即巿股評 港股直擊

美股隔晚繼續偏軟，美方談判代表指跟中國喺匯率協議方面，暫未達成共識，喺呢個情況之下，中美雙方實難達成任何貿易協議，相關言論對美股帶來輕微震盪。不過鮑鮑喺國會繼續放鴿，更表示今年之內有機會結束縮表，支持美股跌幅收窄，而港股表現反覆，喺未企穩二萬九大關之前，仍然喺幾百點之間上落整固。

港股低開37點，國統局公布2月PMI回落至49.2，較上月回落0.3%，遜於市場預期49.5，已經連續三個月低於50水平要，反映內地經濟但港股下調壓力唔算大，最多都係跌66點，低見28691點，其後更升160點，見過半日高位28917點，中午收市前升幅縮水。恒指中午報收28785點，升28點；國指報收11427點，跌29點。至於A股回吐壓力亦唔算大，深成指更錄得升幅。

藍籌重磅股個別發展，友邦(01299)、領展(00823)跟煤氣(00003)再創新高，強勢持續，愈戰愈勇。港交所(00388)噚日派成績表後股價曾見回吐，集團公布未來3年戰略規劃，半日升近2%。騰訊(00700)繼續整固，阿Man建議喺335至340元水平分段買入，若然大市再突破向上，騰訊定當再擔起火車頭重任。

阿Man幾睇好航空股，雖然今日整個板塊跌幅較為顯著，幾架紅色飛機跌幅由3.7%至4.5%，主要係油價反彈，美國原油庫存意外大幅減少，加上沙地重申依照協議減產，都唔理會侵侵多次詐型油價太高，跌咗幾日油價都趁機彈番上去。

相反阿Man唔多睇好今年濠賭股表現，銀娛(00027)今日派成績表，半日跌1.7%，但業績公布表現都過得去，兼且派45仙息誘投資者，午後或有機會扭轉跌勢，其他濠賭股普遍腳軟，唔通又有春江鴨知道2月份賭收數據麻麻。

過江龍新股興合 細細粒容易食

今日再介紹另一隻過江龍新股，嚟自馬來西亞嘅黑色廢金屬貿易公司興合控股(01891) 。集團喺國內煉鋼廠貿易量方面名列首位，市場份額約達20.8% ，屬於行業龍頭。2016年內地進行供給側改革，清除過剩鋼鐵產能，加上2017年4四月馬來西亞政府實施本地鋼鐵業保護性措施，馬來西亞嘅鋼鐵行業喺當年開始持續強勁復甦，帶動本地煉鋼廠對黑色廢金屬需求增加。興合為大馬最大鋼鐵生產商Lion Companies的認可廢金屬供應商。此外，集團於2018年4月獲Alliance Steel (M) Sdn. Bhd.委聘為認可廢金屬供應商，其經營的煉鋼廠是馬來西亞和中國政府間作為「一帶一路」倡議下的項目，對黑色廢金屬有穩定及可觀的需求。

集團去年底已引入基石投資者Tan Gim Lin及Teo Giin Liang分別投資約2,000萬港元及1,000萬港元。Tan Gim Lin為亞太區新興領投機構Midana Capital Inc. 合夥人，專注投資東南亞區股票，所投資公司有各行各業，覆蓋綠色科技、餐飲、製造業、醫療保健及金融科技等多個不同行業。而Teo Giin Liang為Eco Foodsoft (M) Sdn. Bhd.唯一董事，呢間公司喺馬來西亞從事廢物回收。興合正進行招股，發行股數2.5億股，例牌一成IPO，九成配售，招股價0.5-0.62元，集資規模約1.25億至1.55億元，集資淨額唔到1億，擺明係細細粒，容易食格局。

麥狄文

(徐狄怡 ‧ 證監會持牌人‧ 大錦證券有限公司董事)