港股直擊 即巿股評

聯儲局主席鮑威爾稱，局方計劃在今年稍後結束縮表行動，隔晚美股個別走。內地今早公布的PMI遜預期。港股昨日窄幅回吐後，今早好淡爭持。

恒指低開37點，開市後曾挫66點，見28691點半日低，之後拗腰，曾倒升160點，見28917點暫時高，半日收市前回順。恒指收報28785點，升28點或0.1%，大市成交額592.07億元。

國企指數報11427點，跌29點或0.3%。

A股半日個別走，滬指跌0.35%；深成指升0.11%。

國家統計局公布，2月中國製造業採購經理指數(PMI)回落至49.2，較上月回落0.3個百分點，遜於市場預期的49.5，是連續3個月處於50以下水平。

藍籌股方面，友邦(01299)、領展(00823)和煤氣(00003)同創新高，半日分別升1.9%、0.8%和1%；港交所(00388)公布未來3年戰略規劃，半日升1.9%；信置(00083)今日公布業績，半日升0.5%。相反，騰訊(00700)跌0.4%；蒙牛(02319)挫4.2%；旺旺(00151)跌1.4%。

焦點板塊

航空股：今早跌幅較大，國航(00753)挫4.5%；南航(01055)挫3.7%；東航(00670)挫4.2%；國泰(00293)也跌1.9%。美國原油庫存意外大幅減少，加上沙地阿拉伯重申將依照協議減產，隔晚外圍油價造好，紐油升2.6%；布油升1.8%。

濠賭股：今早普遍受壓，今日放榜的銀娛(00027)半日跌1.7%；金沙(01928)挫2.8%；新濠(00200)跌2.1%；同樣今日公布業績的澳博(00880)跌0.4%；美高梅中國(02282)跌0.7%；永利澳門(01128)挫2.7%。另外，澳門亦即將公布2月博彩收入數據。

焦點股份

人保(01339)：傳遭AIG減持，今早市前配股上板，涉資逾35億元，每股作價3.4元，較上日收市價折讓半成，股價曾挫3.1%，半日跌1.4%，成交額42.07億元。

長城汽車(02333)：股價逆市挫3.3%。高盛發表報告，將長汽目標價目標價由4.37元降至3.63元，評級由由「中性」下調至「賣出」。

平安好醫生(01833)：今早曾飆8.6%，半日升3.2%。集團去年虧損收窄至9.13億元人民幣，不派息，期內總收入增長七成九。

越秀地產(00123)：去年盈利27.28億元人民幣按年增20.69%，每股派末期息5.1港仙；又以溢價約22%引入廣州地鐵，完成後廣州地鐵將持經擴大後股本約19.9%。股價半日飆9.8%，成交額2.82億元。

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