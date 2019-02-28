即巿股評 港股直擊

噚日朝揀咗兩隻恒指牛(65537)同(62206)出嚟，如果本身係企圖/意圖想借港交所(00388)業績亮麗，順便炒起恒指而作恒指牛嘅部署的話，咁就應該吼朝早恒指5分鐘SlowSTC(14,3)喺10點55分至11點落到相對低水平嘅時候送牛證落場，呢個時間(65537)同(62206)平均買入價就係$0.0425同$0.061。中場休息時港交所無令大家失望，恒指再炒上升穿29000點，炒快本能將(65537)同(62206)掉走，同以當時兩隻牛證高低位拉個平均數作為賣出價，即$0.052/$0.07，賺幅分別有22.4%同14.8%；快炒業績比起份《財政預算案》更有意思。

記得噚日2點幾時恒指無啦啦向下急插，唯一解釋只可以話A股倒跌而個市就跟住下行。若然拆開5分鐘圖就見到其實下晝2點半至2點50分呢段時間，恒指5分鐘SlowSTC(14,3)落到超賣水平，就算平時唔係炒開業績嚟講，呢個位你都可以視為一個低吸牛證嘅買入位。過一晚夜之後，今朝早見到日經下行係咪有啲擔心呢？無事嘅，依家9點56分，恒指由本來今朝早37點，到依家倒升18點，做緊28776點，恒指5分鐘SlowSTC(14,3)上爬且開始踩入超買區，過咗夜隻牛證可以準備走人。

開埋恒指牛熊證街貨圖睇，下方牛證再出多咗貼價貨，依家最新最貼價嘅係28500至28599點，呢度有相當於442張期指；至於上方熊證最貼價嘅仍然係29000至29099點，街貨比噚日見到嘅多咗相當於250張期指，有970張。貼價牛雖然愈追愈近，不過以恒指依家升勢咁順，且上方熊證始終比下方牛證多嚟講，上行真係有着數。講真，攞最近五層嘅牛熊街貨圖睇，上方熊證都有三層已經有過千張期指喺度，而下方牛證就其有一層。恒指牛(60746)，收回價28300點，同現價有逾400點差距，都OK進取架，約65倍槓桿且低街貨，短炒選擇。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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