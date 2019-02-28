港股直擊 即巿股評

鳳凰衛視(02008)復牌高開13.1%，報0.95元。

集團公布，假設不計算互聯網媒體投資的收益或虧損淨額及利息收入，去年度業績將錄得虧損。

另外，集團於美國上市附屬鳳凰新媒體與一名準投資者簽具約束力意向書，擬以4.48億美元出售Particle Inc.的32%股權，其主要業務為經營一點資訊，是一個國內個人化新聞和時尚生活信息應用程式。

該集團指出，無足夠資料以評核鳳凰新媒體就出售項目所簽意向書對去年業績的影響。

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