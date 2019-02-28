香港財經 港股直擊

港交所(00388)發布新的三年戰略規劃，重點工作包括推出A股期貨產品、優化「債券通」、優化滬深港通、研發互聯互通配套，支持人民幣定息及貨幣衍生產品市場作跨境交易、提供更多大宗商品產品等。

港交所發表《戰略規劃2019-2021》，未來於聚焦「立足中國」、「連接全球」及「擁抱科技」，其願景是成為國際領先的亞洲時區交易所，連接中國與世界。戰略重點包括通過「債券通」延伸定息及貨幣產品價值鏈，探索將香港發展為國際託管中心；提供更多大宗商品產品；利用倫敦、香港和內地平台(QME)，將LME交易延伸至亞洲時區；拓展港交所在內地的大宗商品實力。

戰略提到，透過提供產品和投資渠道，方便全球資本投資亞太區相關資產，提供投資中國及亞洲的一站式服務；與科技龍頭建立合作夥伴關係，革新交易所核心業務。

港交所將通過擴闊在岸產品和相關資產的投資選擇，提供更多離岸風險管理工具，增加北向通資本流入；便利南向通國際配置方面，將透過提供更多國際產品，推動內地投資者資產配置多元化。

港交所提到，將簡化首次公開招股(IPO)程序、縮短首次公開招股結算周期、解決微結構上的問題等。

港交所表示，該所現在已是海外資金投資中國內地的主要市場，未來希望可以進一步增加對中國和亞洲市場的國際影響力，同時提升港交所作為亞洲市場對於國際市場的重要性，成為投資者和發行人在亞洲時區的首選市場。

為推進規劃，港交所宣布多項高層任命，包括委任戴志堅和羅力為聯席總裁，委任前北京高華證券副總經理及首席營運總監姚嘉仁擔任港交所市場主管。