港股直擊 即巿股評

港股昨日一度創出七個月高位，惟收市連跌兩日，二萬九附近阻力不輕，料短期整固機會較大，市場關注A股表現及大公司業績。

隔晚美股三大指數收市漲跌不一，鮑威爾重申聯儲局計劃在2019年稍後結束縮表行動。道指跌72點或0.28%報25985點，標普500跌0.05%報2792點；納指微升5點報7554點。特斯拉大漲近6%，挪威財富基金2018年對特斯拉的持股比例從0.5%提高至0.8%。

印巴局勢急劇轉壞，印度與巴基斯坦互派戰機空襲對方後，印度外交部長史瓦拉吉和巴國政府先後表達避免或無意使局勢升溫的意願，巴國總理伊姆蘭汗也再次呼籲印巴雙方對話。市場關注這兩個擁有核武的國家的緊張關係會否升溫，避險需求一度升溫。

聯儲局主席鮑威爾的國會證詞陳述進入第二日，重申了美國政府債務的不可持續性。在貨幣政策方面，鮑威爾在證詞中再度重申，將保持耐心，並觀察經濟形勢的演變。他還暗示，將「很快」宣布資產負債表計劃相關的消息。今次鮑威爾發表證詞陳述時，美股繼續維持跌勢。

那邊廂，美國貿易代表萊特希澤就美中貿易關係舉行的聽證會上表示，現在預測美中貿易談判的結果，是為時尚早。因為美國和中國之間的問題，過於嚴重，無法透過中國承諾購買更多美國商品來解決。萊特希澤指出，若能與中國達成貿易協議，的確可以扭轉兩國的貿易關係，但現時距離達成協議，還有很多工作要做。他強調，與中國的談判只是一個過程，不要愚蠢地認為一次談判，就能解決與中國的所有貿易問題。

國際油價上升，美國原油庫存意外大幅減少，刺激油價升2%。紐約四月份期油收市報56.94美元一桶，升1.44美元或2.59%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較港股上日收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.57元，較本港上日收市高0.47元；騰訊(00700)ADR收報342.24元，高2.04元；國壽(02628)ADR收報21.62元，低0.13元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.77元，高9仙；中石油(00857)ADR收報5.28元，高1仙；中石化(00386)ADR收報6.75元，低2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報83.24元，低0.21元；聯通(00762)ADR收報9.3元，低2仙；中電信(00728)ADR收報4.33元，高2仙。

ADR港股比例指數報28761，較周三恒指收市高3點。港股昨日期指結算日高開低走，曾升242點，高見29014，創七個月高位，但收市跌14點報28757。北水全日淨流出金額達27.31億元，建行(00939)全日有8.38億元淨流出。亞股今早偏軟，日股曾挫逾百點，恒指短期支持參考10天線約28568點。

焦點股份

新地(00016)：公布截至12月底止中期業績，股東應佔溢利204.69億元，按年下跌38%，中期息派1.25元，增4.17%。

人保集團(01339)：據銷售文件顯示，美國國際集團(AIG)擬配售人保11億股份，每股配售價介乎3.39元至3.43元，套現最多38億元。

越秀地產(00123)：公布去年純利27.3億元人民幣，增長兩成一。另外公布，以每股2元向廣州地鐵配售30.81億股，涉及總代價61.62億元。配售股份佔該公司經擴大後股本約19.9%，每股配售價較昨日收市價1.64元，溢價約22%。

平安好醫生(01833)：去年虧損收窄至9.13億元人民幣，不派息。對上一年虧損10.02億元人民幣。期內總收入增長七成九。

百濟神州(06160)：公布去年虧損擴大至6.74億美元，2017年度錄得虧損9310.5萬美元。期內總收入按年跌16.85%。

華誼騰訊娛樂(00419)：發盈喜，預計截至2018年底將錄得綜合純利逾7000萬元，而2017年同期則虧損1.02億元，主要由於出售北京浩遊傳媒文化獲得1.4億元。

澳洲成峰高教(01752)：截至去年12月底止中期盈利181.6萬元澳元，按年增長1.17倍，不派中期息。

今日兩隻新股掛牌，據耀才交易中心，婚紗製造商--嘉藝控股(01025)暗盤收報0.95元，較招股價0.98元低3%。新加坡汽車集團--冠轈控股(01872)暗盤收報0.51元，較招股價0.43元，高出一成九。

今日有多家公司公布業績，其中以銀娛(00027)、澳博控股(00880 )、信置(00083)(中期業績)及和記電訊香港(00215)較受市場關注。