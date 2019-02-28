重要通告 港股直擊

中國旭陽集團(01907)今日起至下周二(3月5日)中午招股，按每股2.76元至3.18元發售6億股，10%作香港公開發售，90%作國際配售，集資介乎16.56億元至19.08億元。另有15%超額配股權。一手1000股，入場費3212.05元。

集團為中國焦炭、焦化產品和精細化工產品綜合生產商及供應商。

按中間價每股2.97元計算，集資淨額約16.72億元，約40%用作償債；約30%用於收購、戰略投資及發展對中國第三方焦炭及精細化工產品生產商的戰略營運及管理服務；約20%用作改善環保設施及措施，和提升自動化及訊息化系統；約10%作營運資金。

集團引入8名基石投資者，包括力都貿易認購1800萬美元股份；廣州番禺海怡房地產開發、Wide Bridge及銀鑫控股各認購1500萬美元；德圖資本旗下中國祿豐私募資金及LFM Oversea Investment Fund SPC各認購1000萬美元；河南金馬認購500萬美元；江西黑貓炭黑認購1956萬元人民幣。

旭陽預期截至去年12月底止年度溢利不少於20.22億元人民幣(約23.45億港元)。集團擬分派不少於年度可供分派盈利的30%作股息。

股份預期3月15日主板掛牌。國泰君安國際為獨家保薦人。

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