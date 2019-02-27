港股直擊 中國財經

港股期指結算日高開低走，恒指高開61點，開市後造好，午後隨A股抽高，恒指曾飆242點，高見29014，創七個月高位，但A股尾段回落，港股亦一度跌70點，最終恒指收報28757，跌14點或0.05%，兩日累計跌201點。

北水全日淨流出金額達27.31億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

北水全面撤出中資金融股，建行(00939)今日有8.38億元淨流出；工行(01398)有4.01億元淨流出；中行(03988)有4.1億元淨流出。內險及券商回吐，中金公司(03908)有1.19億元淨流出；廣發証券(01776)有5670萬元淨流出；新華保險(01336)有4409萬元淨流出；太保(02601)有1780萬元淨流出。獨中信建投証券(06066)有2493萬元淨流入。

兩隻藍籌科技股亦錄淨走，騰訊(00700)全日有4.66億元淨流出；舜宇光學(02382)有6393萬元淨流出。

淨流入較高股份有：中國聯通(00763)有1.2億元淨流入；石藥集團(01093)有4523萬元淨流入；中興(00763)有6232萬元淨流入；吉利(00175)有2848萬元淨流入。

淨流出較高股份有：海螺創業(00586)有279萬元淨流出；融創中國(01918)有8910萬元淨流出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、工行、騰訊、中行、中金、融創、新華保險、海螺創業、聯通及石藥。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 中興、騰訊、新華保險、融創、聯通、中信建投証券、吉利、舜宇、太保及廣發証券。