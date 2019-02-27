港股直擊 香港財經 重要通告

新地(00016)主席兼董事總經理郭炳聯預期，集團於本財政年度的業績將有滿意的表現。

郭炳聯在業績中指出，預期全球經濟增長將會放緩，同時貿易保護主義、民粹主義及英國脫歐等，重要經濟及政治議題將繼續影響宏觀形勢。儘管最近中美貿易談判有正面進展，2019年會是具挑戰的一年，預計各國的國內應對政策將支持整體經濟環境。

他稱，集團對內地進一步開放改革所帶來的增長機遇感到樂觀。儘管外圍環境不確定，短期而言，中央政府各項政策，包括財政及貨幣刺激措施，將可支持內地經濟穩中有進地發展，為內地樓市提供穩定的經營環境。

郭炳聯表示，早前公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》有利香港充分發揮其優勢，並鞏固和提升香港作為國際金融、航運、貿易和航空中心的地位。大灣區的持續發展，進一步的基建投資及訪港旅客上升，將繼續有助本港的經濟增長。收入上升、就業市場緊張、仍然偏低的按揭利率，以及充裕的流動資金，將會繼續支持用家對本地住宅物業的需求。集團將繼續在市場推售新項目，以帶動其物業銷售收益。

郭炳聯指出，在未來10個月，新地會在香港推出的新住宅項目包括東半山司徒拔道18號第一期、西九龍匯璽III、屯門御半山第二期及海榮路住宅項目第一期。集團亦將繼續推售已落成的單位，例如受惠於中環灣仔繞道通車的海璇。此外，預計新購物商場包括港鐵南昌站上蓋商場VWalk、北角匯，以及沙田帝逸酒店會在2019年開業。

內地方面，推售的主要項目包括上海濱江-12-凱旋門新一期、上海合作發展項目天薈第一期餘下的一幢住宅大樓及中山奕翠園新一期的優質住宅單位。隨着新項目落成，集團物業投資組合的經常性收入將進一步提升。