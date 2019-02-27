港股直擊 即巿股評

隔晚美股受壓，加上A股今日大幅波動，以及港滙貼近弱方保證，市場擔心資金流走，港股期指結算日高開低走，刷七個月高位後倒跌收市，再次未能企穩兩萬九關。

恒指今早高開61點，報28833，開市後反覆向上，A股午後突抽高，帶挈恒指一度升穿兩萬九，曾飆242點，高見29014，創七個月高位，但A股尾段突然掉頭回落，令港股由升轉跌，一度跌70點，低見28701，尾市跌幅收窄。最終恒指收報28757，跌14點或0.05%，兩日累計跌201點。

國企指數收報11457，跌86點或0.75%，大市成交額1210.4億元。

港股上升股比例39%，下跌比例61%，反映個股整體跟大市升。

即月期指收報28864，升136點，高水107點，下月期指收報28737，跌15點，低水20點。

港滙貼近7.85弱方保證，最新造7.8497，僅與弱方保證差3點子。

藍籌股個別發展，友邦(01299)曾破頂，收升1.6%；中移動(00941)漲0.5%；滙控(00005)連跌6日後，今日反彈0.2%；長實(01113)收升2%，為表現最佳藍籌；騰訊(00700)跌0.8%；港交所(00388)去年盈利增26%至93億元創下歷史新高，股價今早一度升2.8%，惟最終收跌0.7%收市。

焦點板塊

手機設備股：今日跑輸，瑞聲(02018)發盈警後遭大行睇淡，全日再挫5%；比亞迪電子(00285)發盈警，收插9.9%。另外，舜宇(02382)跌2.6%；丘鈦(01478)跌3.6%；通達(00698)插6.3%；高偉電子(01415)瀉5.3%；信利國際(00732)大跌7.9%；京東方精電(00710)瀉9.7%；小米(01810)下滑0.5%。不過，鴻騰(06088)獲中金升目標價，全日漲3.2%。

汽車股：比亞迪(01211)去年少賺31.37%，全日跌4.5%。其他車股亦受壓，廣汽(02238)跌3.5%；華晨(01114)挫4.4%；東風(00489)跌1.5%；長汽(02333)跌5.3%。

內地券商股：整體回吐，華泰(06886)跌3.3%；海通證券(06837)跌1.7%；中信証券(06030)挫2.5%；中國銀河(06881)跌2.1%；中金公司(03908)跌1%。

家電股：沽壓亦大，今年以來一度累漲六成的海信家電(00921)，今日急插10.6%； 創維數碼(00751)挫5.4%；TCL電子(01070)跌2%；海爾電器(01169)跌2.2%。

焦點股份

新世界發展(00017)：截至去年底止中期業績，股東應佔溢利112.84億元，按年升0.13%，基本溢利53.96億元，按年上升28.52%，但全日跌1.9%，成交金額3.85億元。

東亞銀行(00023)：去年純利少賺30.4%，全年派息合共1.18元，按年減少7.81%，全日挫6%。

玖龍紙業(02689)：全日跌3.4%。集團中期盈利22.59億元人民幣，倒退47.8%，派中期息約11.72仙。

佳兆業健康(00876)：全日爆升45%。集團公布，委任郭英成為執行董事、董事會主席及提名委員會主席。郭氏為控股股東佳兆業(01638)的主席及主要股東。