重要通告 港股直擊 香港財經

新鴻基地產(00016)公布，截至6月底止中期業績，股東應佔溢利204.69億元，按年下跌38.03%。每股盈利7.07元，中期息派1.25元，增4.17%。

撇除投資物業公平值變動的影響後，基礎溢利137.33億元，按年減少31.24%；每股基礎盈利4.74元。新地解釋，溢利減少主要由於採納新的會計準則確認入賬，集團以物業擁有權轉讓完成予買方時確認香港物業銷售收入，令香港物業銷售確認入賬的時間比以往會計政策下以獲發佔用許可證較遲。

期內，收入371.12億元，按年減少32.73%。連同合作項目的收益，新地物業銷售收益146.77億元。來自物業銷售溢利66.94億元，按年跌51.82%。集團合約銷售額約430億元。

期內，連同合作項目租金計算，總租金收入按年上升7%至122.86億元；淨租金收入按年上升7%至95.08億元。租金收入有滿意的表現是由於香港及內地的新租及續租租金上升，以及新收租物業帶來收益。

本港業務方面，期內集團增添4個新項目，新增的總樓面面積合共約130萬平方呎，其中兩個項目來自農地轉換。截至去年底止，集團在香港的土地儲備約5740萬平方呎，其中包括2450萬平方呎的發展中物業，將興建住宅、寫字樓及零售等不同用途的物業。餘下絕大部分是用作投資的已落成物業。

內地方面，截至去年底，按所佔總樓面面積計算，集團在內地的土地儲備6310萬平方呎，其中4880萬平方呎是發展中物業，其餘絕大部分是用作投資的已落成物業，當中大部分是位於一線城市優越地段的重點零售和寫字樓物業。集團將繼續採取選擇性及專注策略，在內地一線城市物色投資機會。