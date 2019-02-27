即巿股評 港股直擊

個別大股已相當超買，尤其是平保(02318)周一14天RSI一度升至82樓上，應係時候部署PUT輪熊證，平保熊(64059)收回價88.08元，槓桿12.7倍，7月底到期，周一收報0.049元，今日已升至0.066元，賬面累賺近三成半。

恒指近日果然無視「頂背馳」警號，儲力又尋頂，今日升逾兩百點高見29014，後市支持續先睇10天線約28550附近，A股牛市的預期太強了，資金只會逢低收集，多過選擇3000點前集體散水，故港股短期只要不出現超過500點之單日跌幅，資金仍會樂此不疲炒落後。

熱錢已開始炒到走勢低迷的四五線股，看圖索驥，博中滿足感大，我亦相信這場音樂椅遊戲會繼續，會見到更多劣質股突然自低位橫行區爆上。不過近日眼見坊間有名家強推已升了一大棍，14天RSI高達88樓上的細價股，散戶齊齊高追接火棒，隨時焦頭爛額。換著我寧願自己用「精明選股」找大成交低位爆上，或大折讓未升股。

今日我留意的異動細股是勝利管道(01080)，多年業績不濟，市值跌至不足4億，股價較每股資NAV折讓七成三。公司自稱是中國最大的石油及天然氣管道製造商之一，是中石油集團及中石化集團的螺旋縫埋弧焊管(SAWH)的主要生產企業。今年1月29日由魏軍接任主席。

勝利管道去年中期虧損大幅下降，應佔虧損較去年同期1.2億元人民幣收窄86.4%至1640萬元人民幣，主要受惠期內獲得的獨立第三方客戶中石化的大型管道工程的訂單，以及營運開支及行政開支較去年同期顯著下降，期內毛利率增加23%至26.9%。

勝利管道當然不是中長線投資選擇，雖然基本分析評分的F-score有6分，不太差，但始終公司負債略嫌偏高，只合短炒。股價今日下午一度抽升16.2%，高見0.122元，抽穿10天、20天及50天線交纏，尾市回吐不少，收市仍升9.5%報0.115元，可投機博突破100天線(約0.123元)，上望0.15元，潛在升幅30%，跌穿0.1元止蝕，即risk-reward比率為2.3倍，只合有紀律的貼市者操作。

羅崇博 (杜比)