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今日 15:50 港股直擊 香港財經

東亞冀股東滿意派息 無意向大股東回購

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東亞銀行(00023)去年派息金額少過前年，及股本回報率有所下降，東亞副行政總裁李民橋指出，因為前年有多項因素影響，包括出售卓佳收益，前年派息比率約40%，去年不包特別股息的派息比率亦相若，若計入特別股息，派息比率為57.6%。

他指出，去年派特別股息適合，希望股東滿意。

該行去年普通股權一級資本比率升至15.7%，被問到會否考慮如大新般向大股東回購，東亞主席李國寶指出，該行兩個主要股東好幫忙，為該行帶來很多業務，無意向他們回購，兩名股東對其現況亦滿意。

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