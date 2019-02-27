即巿股評 港股直擊

隔晚美股徧軟，但三大指數跌幅有限，皆因美國聯儲局鮑爺又放鴿，缸邊友大可放心，今年美國唔多加息之餘，隨時停止縮表，但中港美股市喺呢個幾兩個月都累積唔少升幅，現水平整固一下亦屬合理。港股噚日回吐過後，今日結算日見反彈，不過仍然受制於二萬九大關，恒指高開61點後，最多升182點，見過半日高位28954點，恒指中午報收28910點，升138點；國指半日報收11554點，升10點。

重磅股個別發展，港交所(00388)中午派2018年全年成績表，股東應佔溢利按年增長26%至93.12億元，每股基本盈利7.5元，年度第二次派息3.07元。期入收入及其他收益都創新高，表現唔錯，難怪未派成績表前，上半場已先炒高2.5%，成為半日表現最佳藍籌股。而發完盈警仲畀虛幣KOL唱死嘅埋瑞聲(02018)，畀大行降目標價，半日跌3.7%，眾藍籌股中跑第尾。其他重磅股以友邦(01299)再創新高較醒神。

至於市場另一個焦點為財爺波叔份畢直，預咗無乜驚喜，幾乎聽到阿Man瞓著覺，派糖措施了無新意，唔覺會有幾咁利民紓困。既然政府幫唔到手，唯有靠自己，今年港股除咗開局嗰一下差咗啲啲之外，呢個幾兩個月表現一直唔錯，缸邊友只要順勢而行唔做淡，兼且跟住資金流買強勢板塊，都應該搵倒食。市場氣氛改善，市底又回復強勁，新股今年應該都有得諗。

新股招股活動喺農曆年時靜咗一排，隨住正月差不多過去，新股集資又再活躍起嚟，由於市場氣氛好轉，市底亦轉強，今年新股不妨多加留意參與。噚日開始招股嘅開元酒店(01158)，本地缸邊友未必好熟悉，但作為內地高檔酒店嘅龍頭之一，業務遍及22個省份、直轄市及自治區，集團擁有12個酒店品牌組合，涵蓋中檔至高檔系列酒店。於2018年12月31日，集團經營及╱或管理150家酒店(共設有約34,200間酒店客房)，其中31家酒店及約7400間酒店客房由集團運營，119家酒店及約26800間酒店客房由集團管理。同時，集團擁有169家已簽約待開業酒店，該等酒店預計於未來五年內開業。

留意新股開元酒店

浙江開元酒店主要經營租賃予集團的酒店，並採用「輕資產」業務模式，呢個模式體現根據全方位服務管理協議管理酒店，以及特許經營酒店，令集團得以專注酒店經營及管理業務，並有助於集團更加有效地擴大於全國佔有率及規模。睇番招股書，公司2018年全年估計盈利不低於人民幣1.85億元。公司噚日開始招股，星期五中午截飛，IPO價中位數為16.71元，集資淨額約為10.8億元，當中一半將用作開發中高檔酒店。

開元酒店亦早有基石投資者入場，跟攜程香港及GreenTree已訂立基石投資協議，前者同意按發售價認購數目與3,200萬美元的等價港元對應發售股份，而GreenTree則認購 3,000萬美元的等價港元對應發售股份。禁售期為上市日期起六個月。有基石投資者入場，即係公司估值有一定吸引力，聽聞國際配售反應唔錯，唔少機構投資者跟國企都有入飛，招股反應熱烈，都係多得基石投資者都有不俗知名度。

麥狄文

(徐狄怡 ‧ 證監會持牌人‧ 大錦證券有限公司董事)