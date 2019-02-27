重要通告 港股直擊

連鎖餐館營運商賞之味(08096)今日起至下周一(3月4日)招股，以每股0.4元至0.7元招股，發售1.25億股，集資額介乎5000萬元至8750萬元。一手5000股，入場費3535.27元。

集團在香港、澳門及中國以「豚王」品牌售賣日本拉麵。

以中間價每股0.55元計算，集資淨額約4060萬元，約60.6%用作在港開設新店；20%擴張香港現有中央廚房；5.2%用作提升品牌知名度；4.4%提升營運能力及效率；餘下9.8%用作一般營運資金。

富比為獨家保薦人。股份預期3月15日創業板掛牌。