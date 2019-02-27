重要通告 港股直擊

美瑞健康國際(02327)宣布，於中國從事大麻加工的聯營公司雲南漢素，與從事電子煙的深圳卓力能及陳佳敏和鄒樹林組合營，開拓工業大麻提取物霧化液的研究、開發、銷售及其在醫療方面等方面的創新性應用。

合營註冊資本4000萬元(人民幣‧下同)，雲南漢素將出資1400萬元，持股35%；深圳卓力能、陳佳敏及鄒樹林分別持有合營51%、7%及7%股權。

合營將作為霧化技術平台，在電子煙領域、醫療吸入式給藥領域為大麻提取物原料的獨家代理商。同時，將積極開拓醫療吸入式給藥產品的應用及開發。