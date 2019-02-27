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在華盛頓舉行的中美第七輪高級別貿易談判已於周日(24日)結束。新華社發表評論文章指出，中美之間共識不斷增多，分歧繼續縮小，本輪磋商以「加時兩天」的模式結束，成功舉行意味着中美雙方在解決問題的道路上，向前邁出重要一步，朝着最終達成互利共贏協議的目標愈走愈近。接下來的每一步都很關鍵，希望中美雙方以元首共識為引領，再接再厲，盡最大努力爭取最好的結果。國務委員兼外長王毅表示，中美經貿問題磋商又取得實質性進展，為中美關係的穩定及全球經濟發展提供了正面預期。

美國總統特朗普指出，雙方尋求達成對兩國有利的協議，「我們距離達成協議還差一點點。」他說，如果談判進展良好，未來一兩星期會有重大消息公布。特朗普較早前在Twitter就貿易談判提到，美方在包括保護知識產權、技術轉移、農業、服務業以及貨幣滙率等其他多項議題都有重大進展。他決定延長3月1日提高對中國總值2000億美元進口商品加徵關稅的期限，倘若雙方談判再取得進展，他計劃在佛羅里達州的海湖莊園(Mar-a-Lago)與國家主席習近平舉行峰會時簽署最終協議。

值得注意的是，儘管中美雙方在貿易談判結束後發表的言論都偏向正面，然而都是止於各自表達，連一句「共同宣言」也欠奉，反映仍有關鍵分歧尚待解決。中美的第七輪貿易談判（或磋商，中方用語）雖未致不歡而散，但顯然「未傾掂數」。果然，特朗普其後啓程往越南出席「美朝峰會」前在白宮會見各州州長時表示，對於與中國達成最終貿易協議感到樂觀，可能會舉行峰會簽署協議，但又補充說可能不會達成協議，只是他自己覺得應該很快會達成協議。

特朗普的說話無疑將為中美達成貿易協議增添變數，但周一本欄引述《彭博》消息指出，中國提議將雙邊農業貿易規模恢復至貿易戰前的水平，更會每年增購300億美元的美國農產品，「侵侵」總統則透露，司法部長巴爾（William Barr）與法律團隊商討未來幾周撤銷起訴華為違反制裁伊朗禁令的可能性。可見雙方都存在達成協議的共同意願，估計中美會盡可能「唔掂傾到掂」。

最後，2月20日「搏拳實錄」重申，老徐早在本月初就「心思思」想long即月期指call或short put，最先打算等到恒指回調至27400點附近就入市，但錯過2月8日的黃金機會後（見2月13日「搏拳實錄」），受到堅信恒指會有一次較大幅度調整的Confirmation Bias作祟而開不成倉，直到今天（27日）即月期權結算依然兩手空空一張option都冇揸到。

不過，中線市寬周一收市已進入阻力區，估計大市有機會以中美貿易磋商不確定性為藉口而出現超買調整，恒指一旦回測10天線，老徐就會考慮short 3月期指put。

老徐