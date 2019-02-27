港股直擊 即巿股評

港股四連升後斷纜，二萬九變成短期阻力，內地股市後向亦將影響大市，至於港股正進入藍籌業績密集公布期，業績好壞料影響市場氣氛。

隔晚美股好淡爭持，道指最多升63點，收市跌33點或0.13%報26057點，標普500微跌0.08%報2793點；納指微跌0.07%報7549點。鮑威爾稱美聯儲正在醞釀結束縮表。

聯儲局主席鮑威爾出席參議院聽證會時表示，就業市場保持強勁，通脹接近2%。資產負債表的規模將由儲備和貨幣需求推動。如有必要，將調整資產負債表正常化進程。隨着經濟前景的變化，聯儲局的政策將取決於經濟數據。聯儲局目前正在評估結束縮表的合適時間以及方式。鮑威爾周三將在國會眾議院金融服務委員會面前作證。有分析認為，鮑威爾的證詞表明，聯儲局並不急於調整其中性政策立場，這預示着市場或經歷一段較長時期的政策穩定。

經濟數據方面，美國商務部周二報告稱，12月房屋開建數量環比減少11.2%，經季節調整年率為108萬戶。這是自2016年9月以來建設速度最慢的一次。作為未來經濟活動指標的新屋開建許可12月份僅增長0.3%。

但強勁的消費者信心指數幫助股市盤中小幅回升。美國經濟諮商局報告稱，美國2月份消費者信心指數飆升至131.4，遠超過預期的124。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於港股上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報63.98元，較本港上日收市高3仙；騰訊(00700)ADR收報345.5元，高2.5元；國壽(02628)ADR收報22.29元，低1仙。「三桶油」方面，油價在上日大跌3%後回穩，中海油(00883)ADR收報13.79元, 高9仙；中石油(00857)ADR收報5.28元，無升跌；中石化(00386)ADR收報6.76元, 低1仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報83.12元，高7仙；聯通(00762)ADR收報9.3元，高3仙；中電信(00728)ADR收報4.3 5元，高2仙。

ADR港股比例指數報28874，較周二恒指收市高101點或0.35%。恒指昨日收報28772點，跌187點或0.7%，四連升告終，短期阻力在二萬九附近水平，初步支持參考10天線約28530點附近。財政司司長陳茂波今早宣布新一份財政預算案。

焦點股份

港交所(00388)：今天將會公布去年度業績及未來三年策略計劃，受惠於交易結算、上市收入及保證金投資收益，市場預期港交所去年純利介乎91至97億元，較2017年同期的74.04億元，按年上升24%至30%。港交所明天(28日)將舉行投資日，而同一天MSCI會公布是否上調A股納入指數權重，由現時的5%進一步提升至20%，消息或影響港交所股價表現。

創科實業(00669)：染藍消息刺激股價兩日累漲近一成，不過公司最大客戶，美國家居用品零售商家得寶(Home Depot)第四季度同店銷售增長遠低於預期，2019年每股盈利增長指引亦遜於市場預期，拖累股價下跌。留意創科今日股價表現。

思捷環球(00330)：宣布截至去年12月底止中期虧損17.73億元，每股虧損94仙，不派中期息；2017年同期虧損9.54億元。

IMAX中國(01970)公布截至去年12月底止全年業績，純利4276.5萬美元，按年跌2.17%

比亞迪電子(00285)：預期截至去年12月底止，全年盈利按年減少約13%至16%，公司指，去年第四季手機市場需求疲弱，上游供應鏈競爭加劇，導致第四季盈利減少，進而影響去年全年盈利下降。

玖龍紙業(02689)：公布截至去年12月底止，中期盈利22.59億元(人民幣‧下同)，按年下跌47.81%。

比亞迪(01211)：公布去年業績快報，盈利27.91億元(人民幣‧下同)，按年跌31.37%。

山東墨龍(00568)公布去年全年業績快報，純利9232.59萬元(人民幣．下同)，按年增1.43倍。

除港交所外，新地(00016)及新世界(00017)兩隻藍籌地產股將公布中期業績。另外，東亞(00023)、平安好醫生(01833)及百濟神州(06160)之業績公布亦受券商關注。