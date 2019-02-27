即巿股評 港股直擊

年初進行了幾項研究，撰寫了年報，然後對於全年和未來兩年的進行了一個展望。

在《2019年大畫面》一文中，寫道：「舊橋已經唔行，唯有裝神弄鬼，虛張聲勢。」，「這個時期發生的事情，不要用常理去判斷，機構可能用一個錯誤的理由來發動一段行情然後被證偽。例如，以經濟數據差或者公司業績差劣為理由，投機炒賣政府救市，結果脫離基本面結果回歸現實。又或者，壞消息出現乘機炒上，好消息出台又瘋狂沽貨離場。這都是B浪，是一個充滿不理性，投機甚至帶點賭博性質，歇斯底里的時期。」

然後再看周一，中國A股暴力拉升，成交再次破萬億，全民振奮，配資高槓桿炒股，各地百姓紛紛捲起衣袖豪呼「牛市來了」。

還在兩個月前，市場尚是一片愁雲慘霧，內憂外患，公司業績大幅度大面積虧損，結果這麼快就轉牛了。

然後再回頭看前文說的，即便經濟數據差或者公司業績差為理由，投機炒賣政府救市，結果脫離基本面。前因，連埋後果，都一併告知。可是身在其中，是否還有不識廬山真面目的感覺？

當然從宏觀經濟的角度，學者給出很多這樣和那樣的事後解釋，都很合理，市場炒的是預期，無風險利率下行，貨幣重新寬鬆了，政府救市嘛，股市反映的是未來盈利和經濟改善。那麼後市如何呢？經濟學就無能為力了。

筆者主要借助自然周期的力量來解釋，卻至少對了個開場白。

寫完年報後，我在看看各玄學家對於今年股市的判斷，幾乎是一面倒地悲觀。奇怪的是，明明我看到，幾乎全年不同時段，都在透露着投機成風的味道。股市並不差喔！問題只是，經濟本身繼續低迷，公司經營也比較困難，但只要你認同，股市是炒預期，脫實就虛，那麼今年就是大展拳腳的時候。

講了開局，也要說個結局。大畫面一文中引用了波浪理論對於B浪的形容，大家有興趣可以翻查不再重複。而今年的格局其實更多地是再為明後年做準備“Setup”。投機炒賣最後逃不開炒得多高就摔得多痛的結局。我們只能希望，再今年的好日子裏面，盡情就好不要當真。

另外，也特別警告，今年有着最容易讓人借錢炒賣的大環境誘因，而明後年就明顯是要付出代價，所以才千萬不要借錢炒股投資，還得起先好借啊！

昨日就見到有借財務公司錢投資失敗而要全家輕生的一則讓人悲痛的新聞。今明年外界的誘惑會太大，又處於轉折期，特別容易讓人掉入陷阱。

導人向善，就是向好的正面的方向發展，幫助投資者是我們金融專業人士的本分，要比網上宣傳做善事要來得更加重要。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。