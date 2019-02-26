港股直擊

周一，受到外圍多個利好因素刺激下，期指高開130點，其後升幅曾擴至逾200點，高見29018點，惟之後於29000點見阻力，期指掉頭向下，並曾一度倒跌66點，低見28740點，午後受內地股市急升的帶動下，期指再次出現反升，最終全日升84點，收報28740點。昨天期指於高位漸見沽壓，雖然開市初段曾升逾百點，高見28996點，惟已見全日高位，其後全日走勢反覆向下，並以近全日低位（28702點）收市，最終全日跌163點，收報28727點。

國家主席習近平於最新一次政治局集體學習時出言撐金融業，強調要深化金融供給側結構性改革，金融要為實體經濟服務。銀保監亦指出目前金融風險已受到有效控制，而結構性去槓桿亦已達預期目標；同時，內地官媒亦出言為金融業護航，直指股市將成為國家重要核心競爭力組成部分。受到上述的消息影響下，令市場開始憧憬中央未來或會推出相關提振股市的政策，以達致刺激經濟的目標。

在新一輪中美貿談結束後，美國總統特朗普正式宣布延長談判死線的日期（3月1日），並指未來一兩周將會有「非常重大的消息」出現，因而反映中美貿易戰續向正面的發展，而預期正式結束的日期應已不遠。在利好因素刺激下，內地股市周一出現暴升，兩市成交更連續兩日突破萬億元人民幣水平，反映現時內地股市氣氛熾熱。雖然港股近日走勢未能配合內地股市，惟於近兩日港股的成交中已率先受帶動重上較高水平（周一逾1600億元，而昨天亦有逾1300億元），因此仍如之前預期般港股短期即使出現調整，惟調整不會太深，調整後便會再隨預期內地股市將會持續向好的走勢下再創高位。

中線而言，在憧憬內地將會接連推出刺激經濟的措施、中美關係漸見緩和及股市流動性繼續轉好的因素刺激下，預期內地股市將續向好，而港股亦會從中受惠，港股未來升穿30000點將只是時間問題。

技術方面，期指周一雖已升抵筆者之前所提及目標29000點，惟其後當升至去年高位33516點及低位24526點，反彈跌幅的黃金比率0.5即29021點和去年2月低位29070點重要阻力時，未有受惠於當天內地股市卻掉頭回落，最終更以大成交的配合下出現「吊頸」的利淡形態收市，反映期指短線似出現了轉弱的跡象，昨天期指再以陰燭收市跌穿周一的低位，反映期指是次升浪很有機會已於周一的高位29018點見頂，並已步入短線的調整走勢。

首個支持位28700點

現時期指的首個支持將會在是次的上升通道大概28700點，只要期指未來收市時能守穩該上升軌的支持，期指是次的回調將再次如之前般很快便完結，其後或再次向上，如未來能成功正式突破29070點的話，期指會直指30000點；相反，如期指未來以陰燭收市並跌穿該上升軌的話，期指便要試下一個目標，即20天移動平均線的支持（現時為28145點）。今天將是2月份期指結算日，預期期指於結算後（最快於今天下午3時後）將會出現新一輪明確的方向。

策略方面，還持有3月Long Call的可續持有，若期指今天以陰燭收市跌穿28700點時可考慮先行平倉。因現時期指中線仍處於反覆向上的走勢，且預期即使出現調整也不會太深，因此暫不建議開Long Put 造淡，極其量僅只可小注進行淡倉的部署；相反，大家應要伺機部署好倉，如未來期指成功正式升穿29070點或重回20天移動平均線附近的話，則可考慮入市部署3月價外800點的Long Call。