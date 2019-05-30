即巿股評 港股直擊 中國財經

內地股市昨天高位反覆，滬指3000點關前受壓，回吐0.67%，以接近全日最低的2941點收市，成交連續兩日超過萬億元人民幣。

滬指於豬年強勢畢呈，周一重越250天牛熊線並進入技術牛市，加上交投猛增，市場關注是否「大時代」再臨。2015年A股急升暴跌，一年內打回原形，投資者對「狂牛」初現自然滿懷戒心，不希望「悲劇重演」。

A股在春節後勁飆，觸發點是1月份社會融資規模急漲，反映中央加大「放水」，去槓桿壓力略為紓緩；到上周中美貿易談判有實質進展，特別是穩定人民幣滙價成為議題，人民幣明顯轉強，終於育成「A牛」誕生。

在中美貿易出現糾紛初期，人民幣已被視作抗衡美國向入口中國貨品加徵關稅的選項之一，只要透過滙價貶值，便可抵消關稅對成本的部分影響；然而，一提及滙率，市場即時憂慮中國將成為《廣場協議》後日本的翻版：1985年日圓被迫大幅升值，日本資產價格急漲，最終泡沫破滅導致經濟「迷失」逾20年。

歷史可借鑑，但要找對「前車」才可。日本與美國的政治、經濟，以至軍事關係密切，根本不宜拿來與中國相提並論。另外，中國尚未全面開放資本賬，人民幣仍非自由兌換貨幣，很難想像會一如日圓當年，數月間兌美元升值兩成。何況，「強美元」會吸引資金流入美元資產，支持美國經濟，華府不會自毀「武器」。因此，貿易談判後中國重蹈日本覆轍的可能性微乎其微。

中國財金官員已多次重申人民幣滙價須保持穩定，由於升值將削弱中國貨品出口競爭力，在內需尚待鞏固下，人民幣太強會打擊整體經濟。反之，貶值雖然有助刺激出口，惟勢誘發新興市場國家爭相仿效，形成惡性循環，不單有機會演變為貨幣戰，更嚴重的是，加速內地資本外流，同樣損害經濟。

換句話說，以目前內地經濟條件而言，「穩人幣」屬最有利。美國在貿易磋商時肯定不會施壓迫人民幣貶值，以免影響加徵關稅的效果；若要求中方讓人民幣大幅升值(就如當年日圓)，中方也不可能妥協。據報道，美方只須中國保證人民幣滙率穩定，藉此掃除談判一項重大阻礙。

美元兌在岸人民幣(CNY)從2005年滙改以來持續升值，曾高見6.0393；在2016年底及2018年底兩度大幅下挫，但逼近「七算」時皆掉頭，即一直徘徊6至7之間。

至於何謂穩定？現階段難以斷言，相信須待美國總統特朗普與國家主席習近平就貿易協議一錘定音後，才有答案。

值得留意的是，人民幣滙價和股市的關係。附【圖】所見，CNY走勢與滬指12個月累計每股盈利表現大致相似，只要人民幣維持穩定，或是略為轉強，對內地企業盈利預期屬正面因素，這也許有助「A牛」再走多一步。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容