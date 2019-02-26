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今日 18:21 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨走大增至逾40億 續沽內銀券商股

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港股四日飆731點後，投資者趁高位獲利，港股跟內地A股回吐，全日下跌187點收市。

北水昨日淨流出8.7億元後，今日淨走明顯加快，全日淨走高達40.61億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

內銀股依然是北水力沽對象，建行(00939)、工行(01398)及中行(03988)分別有7.67億、6.79億及2.81億元北水淨出，建行及工行分別是首兩隻北水沽得最多的內銀股。

A股回吐，個別券商股亦見北水淨走，其中中金(03908)、華泰(06886)、中信建投(06066)及信証(06030)分別有2.25億元、9808萬元、5377萬元及3650萬元淨走，但中國銀河(06881)仍有64萬元北水買入。

其他較多北水個股包括騰訊(00700)、中海油(00883)、海螺創業(00586)，全日分別錄6.55億元、1.79億元及6322萬元淨沽。

至於發盈警今日大跌的14%的瑞聲(02018)，全日則錄4187萬元北水淨走。

不過，部分內險股有北水買入，財險(02328)與新華(01336)分別錄4293萬及1185萬元淨買，但太保(02601)有7717萬元淨走。

今日最多北水淨買個股為中興(00763)，全日有8303萬元內地資金買入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:工行、建行、騰訊、中金、太保、海螺創業、中行、新華保險、華泰及中國銀河。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:中興、瑞聲、中海油、中國銀河、中信建投、騰訊、建行、信証、華泰及財險。

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