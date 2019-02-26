港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普表示，非常接近與中國達成貿易協議，隔晚美股呈先升後回，三大指數窄幅造好。港股連升四日後，今日隨A股回吐。

恒指高開11點，報28971屬全日高，開市後隨即倒跌，上午最多跌215點，中午跌148點，午後跌勢加劇，曾挫259點，見28700點。恒指收報28772點，跌187點或0.7%，四連升告終。大市今日上升股份比例為57%；下跌股比例為43%。

國企指數報11543點，跌87點或0.8%。

大市成交額1334.99億元，較上日減少20.9%。

A股反覆回軟，滬指跌0.67%；深成指跌0.5%。

美國道指期貨最新跌57點，報26042。歐洲三大股市亦偏軟。

藍籌股方面，瑞聲(02018)發盈警，遭瑞信下調目標，股價瀉14%，市值單日蒸發100億元；國內非洲豬瘟疫情未見遏止，萬洲(00288)挫5.4%；友邦(01299)跌1.1%；滙控(00005)跌0.4%；平保(02318)跌1%，昨日急升6.8%的國壽(02682)跌1.5%。中電(00002)業績遜預期，昨日已插3%，今日再跌1.5%。特朗普批油價過高，隔晚國際油價挫逾3%，「三桶油」挫0.6%至1.4%。相反，神華(01088)升0.9%；長和系普遍靠穩，長和(00001)與長建(01038)分別升1.3%和1.9%，電能(00006)升1.1%。

焦點板塊

醫藥股：逆市造好，中國生物製藥(01177)升5.3%，為最大升幅藍籌；石藥(01093)升2.6%；復星醫藥(02196)新藥漢利康獲批上市註冊，股價飆7.4%；華領(02552)升2.8%；麗珠醫藥(01513)升3.9%；國藥(01099)升4.8%。

鐵路基建股：今日逆市走高，午後升幅收窄，中鐵(00390)和中鐵建(01186)創最少52周高，收市分別升2.7%和0.9%；中車(01766)升2.3%；中車時代(03898)升0.2%；中國通號(03969)升0.7%。《上海證券報》報道，今年中國鐵路總公司鐵道債發債額度達3000億元人民幣，較去年增加25%。另外，今年全國鐵路投資有望再超過8000億元人民幣，甚或創歷史新高。

券商股：昨日熱炒，今日回吐，華泰(06886)插5.9%；海通證券(06837)吐4.1%；信証(06030)吐4%；廣發(01776)跌1.7%；昨日創新高的中金(03908)和中信建投(06066)分別吐3.6%和5.1%；中國銀河(06881)挫5.1%。

焦點股份

渣打集團(02888)：中午公布全年稅前法定盈利25.48億美元，按年增5.51%。股價逆市升2.4%。

越秀房產信託基金(00405)：昨日創新高，今日回吐4.8%。集團去年可分派總額8.5億元人民幣，按年增2.8%。全年共分派0.3203元，按年跌3.96%。

聯想集團(00992)：組合營進軍數據管理業務，股價今早創三年高位，收市升2.2%。

新創建(00659)：中午公布業績後，曾挫4.3%，收市跌1.7%。集團中期盈利22.74億元，按年跌8.22%；每股派中期息每股0.29元，按年少9.4%。

新股：今日有三隻新股上市，基石藥業(02616)收報12.86元，較招股價高7.2%，不計手續費一手賺430元。納尼亞集團(08607)收報0.44元，較招股價高一成，不計手續費一手賺200元。德信中國(02019)以招股價2.8元收市。

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