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今日 16:39 港股直擊 香港財經

安踏:收購Amer過程順利 料短期貢獻不大

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由安踏體育(02020)、方源資本、Anamered Investments及騰訊(00700)組成的投資者財團昨日宣布，就收購芬蘭運動品牌Amer Sports全部股份提出的現金要約，已獲所有有關當局的必要批准。安踏主席兼首席執行官丁世忠表示，收購後短期對公司貢獻不大，但對業務會有增長。

丁世忠指出，是次收購過程較複雜，要多國當局批准，但收購過程順利，早前要延長收購至3月7日，以配合反壟斷當局的審批進展，估計3月7日就有結果。

至於派息方面，丁世忠表示，去年度公司派息比率為30%，不比其他上市公司低，若收購完成後，公司現金流有改善，日後會提升派息比率。他強調，收購後公司現金流保持良好，至於日後會否再作收購，他則表示會先把現有業務做好。

對於市場擔心安踏難以管理國際運動品牌公司，他表示，過去2年將FILA在中國市場重塑成功，而Amer sport旗下品牌在中國也很出名，他們亦想拓展中國市場，公司有能力管理全球性公司。

集團總裁鄭捷表示，公司計劃今年底將安踏品牌內地門店數目增至1.1萬間、FILA門店數目增至1900間，現時店舖是追求質量並非數量，並預計今年底整體流水零售額有20%至25%增長、核心品牌流水零售額有雙位數增長，而FILA品牌有30%增長。

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