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今日 14:14 港股直擊 即巿股評

恒指曾挫227點穿上午低位 新地挫2%

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港股午後跌幅擴大，恒指在2時前跌穿上午低位，暫時見最多跌227點報28732。截至2時正，恒指跌180點報28788。

國企指數跌71點報11559。

上證指數報2978，升17點或0.58%；深成指升1%。

本地地產股回落，新地(00016)曾跌2.2%，跌穿廿天線；恒地(00012)及新世界(00017)亦跌逾1%。

醫藥股追落後，中生製藥(01177)升5.6%；復星醫藥(02196)升近一成。

中資金融股回吐，國壽(02628)跌1.5%。

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