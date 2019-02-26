港股午後跌幅擴大，恒指在2時前跌穿上午低位，暫時見最多跌227點報28732。截至2時正，恒指跌180點報28788。
國企指數跌71點報11559。
上證指數報2978，升17點或0.58%；深成指升1%。
本地地產股回落，新地(00016)曾跌2.2%，跌穿廿天線；恒地(00012)及新世界(00017)亦跌逾1%。
醫藥股追落後，中生製藥(01177)升5.6%；復星醫藥(02196)升近一成。
中資金融股回吐，國壽(02628)跌1.5%。
港股午後跌幅擴大，恒指在2時前跌穿上午低位，暫時見最多跌227點報28732。截至2時正，恒指跌180點報28788。
國企指數跌71點報11559。
上證指數報2978，升17點或0.58%；深成指升1%。
本地地產股回落，新地(00016)曾跌2.2%，跌穿廿天線；恒地(00012)及新世界(00017)亦跌逾1%。
醫藥股追落後，中生製藥(01177)升5.6%；復星醫藥(02196)升近一成。
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