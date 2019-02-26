即巿股評 港股直擊

噚日港股一度升至二萬九水平，而美股隔晚雖然亦錄得升幅，但收市接近全日低位，升幅縮水唔見咁一大截。雖然未知美股咁款係咪已屆強弩之末，但無論中港美股市，已較低位反彈唔少，嚟到現水平開始回氣抖抖亦好合理。港股夜期隔晚跟隨美股早段做好，夜期曾回升至二萬九水平之上，更升破日期時段高位，但奈何美股後勁不繼，ADR已唔多升得起，至今早喺新加坡黑期時段，恒指早已回落至28900水平，二萬九實在站唔住腳。

恒指今早稍為高開11點，其後倒跌最多215點，低見28743點，恒指中午報收28810點，跌148點；國指則報收11592點，跌38點。半日成交較上日略減，反映沽壓唔算嚴重，而A股噚日勁升後今日企穩，滬綜指半日仍錄得12點進賬。

噚日阿Man都講咗，港股升抵現水平點都要抖抖，果然今日唔少重磅股都見回吐，而國內非洲豬瘟疫情未見停止，萬洲(00288)半日跌逾5%，係表現最差藍籌股。侵侵又打開口牌，指油價過高令隔晚國際油價急挫，三桶油今日亦跌0.9%至3%。其他重磅股都似回氣，不過回吐壓力唔算大，但醫藥股逆市做好，令中生製藥(01177)成為半日升幅最大藍籌，股價半日升4.2%。照牌面睇，家陣個市似係資金輪流炒，當強勢股要回氣，資金自動自覺追落後，資金對股市仍留戀，只係喺不同板塊之間流動，仍未見資金喺現水平食糊離場。港股成交額近日雖有增長，但其實流入股市嘅資金比例仍未算高，估計仲有大把資金未入場追貨。

瑞聲(02018)發盈警唔算意外，不過有咁啱得咁橋，之前賣開掘礦機兼喺鬧市派錢嘅幣少爺早兩日就拍咗片推介瑞聲。搞開虛擬貨幣無啦啦推股票，忽然財演上身豈料一秒變燈神。股價半日大插逾一成，盤中曾跌逾13%。瑞聲呢吓急挫係危定機，阿Man唔敢講，但跟得阿Man耐嘅粉絲，都知兩隻手設股龍頭比較，阿Man一向偏心舜宇(02382)，講真鏡頭可以愈用愈多，但語音系統部部手機得一個，識揀都係舜宇行先，瑞聲行後。

阿Man一直強烈推介內地券商股及5G概念股兩個板塊，有信心呢兩個板塊將於今年內跑贏大市，除咗對於呢兩個板塊取態積極之外，阿Man亦一直有推介鐵路基建股，並指呢個板塊嘅幾隻龍頭股，同樣係逢低吸納理想對象。今日又見中鐵(00390)跟中鐵建(01186)創一年新高，半日兩股分別升4.7%及3.2%。《上海證券報》報道，今年中國鐵路總公司鐵道債發債額度達3000億元人民仔，較去年增加25%。今年全國鐵路投資有望再超過8000億元人民幣，甚至創歷史新高，預期為咗保持經濟增長，抗衡下行壓力，阿爺仍然會繼續大力谷基建鐵路項目。

麥狄文

(徐狄怡 ‧ 證監會持牌人‧ 大錦證券有限公司董事)