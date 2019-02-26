重要通告 港股直擊 國際財經

渣打集團(02888)公布，截至去年12月底止全年業績，稅前法定盈利25.48億元(美元‧下同)，按年增5.51%。

渣打派發末股息15美仙，增加36%，連同中期息6美仙，全年派21美仙，較去年全年股息增加約一倍。

渣打表示，隨着集團策略取得更多成效，致力將有形股東權益回報提升至10%，每股全年股息有望在2021年或之前增加一倍。

去年渣打基本除稅前溢利38.57億元，按年增28.14%。按基本基準計算每股盈利61.4美仙。普通股股東應佔溢利6.18億元，減少20.16%。

期內，基本經營收入149.68億元，增4.75%，因交易銀行服務的表現強勁，零售產品呈良好增長，而財富管理及金融市場的增長則略有放緩，惟上述共同超過抵消企業融資的收入減少。基本經營支出104.64億元，按年增3.4%，倘不計入英國銀行徵費，則按年增2%，當中較大部分資金投放於提升科技生產力。

貸款及墊款基本減值及其他信貸風險撥備6.53億元，按年減少52.06%。淨息差1.58%，按年增加3個基點。

渣打指出，資產負債表狀況更為穩健，令集團更有能力實現可持續的長遠增長，並且抵禦衝擊；普通股權一級資本比率增加60個基點至14.2%；高於集團13至14%更新目標範圍。至於今年開局強勁，但相對去年略為遜色，因為2018年美元強勢，財富管理和金融市場業務的環境利好。

渣打主席韋浩思(José Viñals)表示，全球經濟繼續增長，但地緣政治的不確定性與貿易保護主義的隱憂仍然存在。渣打近年致力提升集團的業務實力與抗逆能力，使現時穩踞有利位置，充分把握市場良機。

行政總裁溫拓思指出，雖然本年度開局強勁，各種業務均呈現良好勢頭，然而在地緣政治不明朗、中美貿易緊張局勢急速升溫及全球經濟增長放緩的壓力下，渣打業務市場內的客戶情緒於下半年有所減弱，但仍然於各主要重點領域取得良好進展。

溫拓思又稱，對全球宏觀經濟環境保持審慎樂觀，但許多事情的變數甚多，為政策制定者及客戶帶來不明朗因素。毫無疑問，前路將會崎嶇不平，但渣打現已更具抗逆能力，妥善準備好應對各種挑戰，並會乘勢尋求突破。