隔晚美股向上，惟收市升幅收窄，美國總統特朗普表示，非常接近與中國達成貿易協議。不過港股連升四日後，今早回吐。
恒指高開11點，報28971，開市後隨即倒跌，最多跌215點，低見28743。恒指中午報28810，跌148點或0.51%。大市半日成交728.3億元。
國企指數報11592點，跌38點或0.33%。
A股昨日大升後，今早反覆靠穩，滬指半日升0.42%；深成指升0.22%。
藍籌股方面，騰訊(00700)跌0.6%；瑞聲(02018)發盈警，半日瀉11.1%；國內非洲豬瘟疫情未見遏止，萬洲(00288)挫5.3%；友邦(01299)跌0.9%；滙控(00005)跌0.5%。特朗普批油價過高，隔晚國際油價挫逾3%，「三桶油」挫0.9%至3%。相反，神華(01088)升2.5%；長和系普遍靠穩，長和(00001)與長建(01083)分別升1.3%和1.2%，電能(00006)升0.3%。
焦點板塊
醫藥股：今早逆市造好，中國生物製藥(01177)升4.2%，為最大升幅藍籌；石藥(01093)升2.4%；復星醫藥(02196)新藥漢利康獲批上市註冊，半日飆11.9%；華領(02552)升4%；麗珠醫藥(01513)升3.9%；國藥(01099)升3.7%。
鐵路基建股：今早逆市走高，中鐵(00390)和中鐵建(01186)創最少52周高，半日分別升4.7%和3.2%；中車(01766)升2.7%；中車時代(03898)升1.6%；中國通號(03969)升1.3%。《上海證券報》報道，今年中國鐵路總公司鐵道債發債額度達3000億元人民幣，較去年增加25%。另外，今年全國鐵路投資有望再超過8000億元人民幣，甚或創歷史新高。
券商股：昨日熱炒，今早回吐，華泰(06886)跌3.2%；廣發(01776)跌1.6%；海通證券(06837)吐3%；信証(06030)吐3.1%；昨日創新高的中金(03908)吐3.9%。獨中信建投(06066)升3%，半日成交額逾2.5億。
焦點股份
越秀房產信託基金(00405)：昨日創新高，半日吐半成。集團去年分派總額8.5億元人民幣，按年增2.8%。全年則共分派0.3203元，按年跌3.96%。
聯想集團(00992)：組合營進軍數據管理業務，股價今早創三年高位，半日升2.9%。
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