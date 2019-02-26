即巿股評 港股直擊

噚日朝早揀咗隻恒指牛(60850)出嚟，但個市實在太chok啦，如果真係打算落隻牛仔去偷雞嘅話，真係要花時間坐喺電腦前面。喺噚日早10點50分至11點5分吼恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)見超賣時入(60850)，平均買入價就係$0.063；說時遲那時快，喺下晝1點5分至1點20分，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)已經上返去超買水平，(60850)平均賣出價就係$0.0705，雖然只係花咗兩個鐘多啲就有11.9%賺幅，但呢一trade實在令人廢神；而出咗(60850)之後，個市其實再次見到回一回之後再彈過百點，跟手就收市，雖然係有多一次做trade嘅機會，但同樣都只係兩個鐘鬆啲嘅事，真係要快。

今朝先睇返噚日收市後無幾耐讀者「盡力1234321」喺weibo留言：係好奇怪，最奇係1600億成交只升得100多點。你啱喎，除咗個市chok到傻之外，留意返其實過去四個交易日(20、21、22同25號)都係過千億成交，而呢四日恒指係全數見升，但點數就分別只有286點、115點、187點同143點。

你諗吓，以往過千億成交嘅話，先唔好理升定跌，點數上無奶油得嗰百零二百點咁羞家架嘛。當然你可以話恒指由今年1月頭升到依家，講緊由1月3日嘅低位24896點至噚日高位29009點，累升4113點/16.5%，度力開始細亦在所難免；但同時間你亦都可以理解成為出貨mode。個市慢升，可以有時間逐啲逐啲咁出貨嘅同時，亦可避免驚動到一班本身博掉頭博到心灰意冷後，轉陣過去牛證採順勢而行個堆錢，或者係由頭買升買到尾、買到依家嗰推錢。

點解唔好驚動佢哋？大佬，佢哋買升先可以令個市托住向上行，雖然點數唔多，力度亦可能有限，但總算係一個高位比沽貨嗰班走貨嘛；又That's why呢期個市見慢升而我哋做輪證嘅就要採以快打慢嘅策略囉。

依家10點21分，恒指噚日見「十字星」(即有轉勢之意)，而今朝大市由升轉跌，形態上港股成條「上升通道」仍然健在，只要唔跌穿條「上升通道」底或者10天線(28519點)呢啲位就無事。

望埋恒指牛熊證街貨圖，上方最貼價嘅就係29000至29099點，呢度有相當於417張期指，果然噚日大市一試踩入29000點以上，就嚇得呢班熊仔街貨魂飛魄散咁滯，先走865張期指，再變陣將重貨區上移到29400至29499點。至於下方牛證最貼價就係28400至28499點，呢度有相當於834張期指，當中有708張噚日新增，而重貨區就喺28300至28399點，有932張期指。按依家10點27分見恒指做緊28836點係同上方熊證近啲嘅，一係繼續用以快打慢嘅方式去執雞，一係就乜都唔好做，比多日時間佢睇吓粒「十字星」靈唔靈。

而我呢就會選擇乜都唔做，事關今晚係小妹幾廿歲以嚟第一次學人講Seminar，其實早幾日開始已經有唔少人同我講：加油呀！sth like that嘅說話。Well，之後最多都係喺母校代講一堂半堂書啫，雖然今晚唔知有幾多人，不過，希望順利啦！(我都有笠水嘅時候嘅)有咩差錯請多多包涵！絕對歡迎提問(你肯問就得架啦)今晚7點見！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo[下半part]：#Gladyshan#