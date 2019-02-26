港股直擊 即巿股評

中國股市昨日大升逾半成，不過技術上已相當超買，恒指昨日觸及二萬九後升幅收窄，短期走勢視乎A股表現。

隔晚美股小幅走高，美國與中國接近達成貿易協議，美國推遲對中國進一步關稅行動。美股高開後持續造好，道指最多升超過200點，但臨收市前回吐大部分升幅，三大指數都以接近全日最低位收市。道指升60點或0.23%報26091點；標普500漲0.12%報2796點；通用電氣收漲6.4%，公司宣布出售生物製藥業務。納指漲0.36%報7554點，Facebook漲1.69%。

中概股大漲，阿里巴巴漲3.6%；鳳凰新媒體急升31.9%，和信貸升16.4%，拍拍貸飆13.1%。蔚來汽車漲10%，微博漲8.13%。

聯儲局動態也備受關注。美聯儲主席鮑威爾將在本周二、周三就美國貨幣政策與經濟狀況作證詞陳述，周五發表有關經濟發展和長期挑戰的講話。

股神畢非德表示，很難跑贏標普500指數；持有的一些個股表現並不好，但它們佔收入的比重很小，沒有計劃賣出；利率看起來不會上升得太快；股票市場比整體經濟更有吸引力。

美國總統特朗普打破了兩個多月的沉默，再次公開埋怨油價太高，在社交網站表示，油價升得太高，油組(OPEC)應該放鬆，全世界不能承受油價繼續上升。油價由上星期五的三個月高位，急跌超過3%。紐約四月期油收市報55.48美元一桶，跌1.78美元或3.1%。四月布蘭特期油收報64.76美元一桶，跌幅3.52%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較港股上日收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報63.72元，較本港上日收市低0.48元；騰訊(00700)ADR收報346.6元，高2.8元；國壽(02628)昨日大升逾6%，ADR收報22.54元，低0.11元。油價下挫，中海油(00883)ADR收報13.82元，低8仙；中石油(00857)ADR收報5.24元，低7仙；中石化(00386)ADR收報6.77元，低5仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報82.85元，高0.2元；聯通(00762)ADR收報9.35元，高2仙；中電信(00728)ADR收報4.37元，高2仙。

ADR港股比例指數報28964，較周一恒指收市高4點。港股四日飆731點，創去年6月25日以來收市新高，全日成交額1687.55億元，近四個月以多最高水平，但北水卻錄淨流出8.7億。

A股昨日井噴，上證指數急升5.6%，收報2961點，創去年6月15日以來新高。今年1月4日反彈以來，該指數漲幅已超過20%，不過14天RSI已升至86水平，技術上呈嚴重超買。同日，深證成指和創業板指也強勢上攻，漲幅分別為5.59%、5.5%。兩市成交額突破萬億元，創2015年11月以來新高，其中中國平安、中信証券、京東方A成交均超百億元。

焦點股份

瑞聲科技(02018)：發盈警，預期截至3月底止首季盈利按年減少約65%至75%，至2.8億元(人民幣．下同)至3.9億元，去年同期盈利11.26億元。公司指，受客戶訂單下降，首季的收入預計將受到明顯的負面影響，而正處於轉型期的產品組合，以及生產數量的減少，亦將對期內毛利率及淨利潤帶來不利影響。

電訊盈科(00008)：公布截至去年12月底止全年業績，若撇除2017年出售英國的無線寬頻業務錄得一次性收益，電盈去年的持續經營業務溢利增加0.22%；股東應佔溢利則報8.97億元，按年跌55.99%。

太平洋網絡(00543)：預期截至去年底止年度淨利潤按年上升約20%至30%，集團2017年度淨利潤1.05億元人民幣。

瑞慈醫療(01526)：預期去年虧損擴至8500萬人民幣。

越秀房產信託基金(00405)：公布截至去年12月底止全年可分派總額8.5億元(人民幣‧下同)，按年增2.8%；全年每基金單位派32.03仙，減少4%。

今日有多家公司公布業績，其中以思捷環球(00330)、新創建(00659)、大昌行(01828)、IMAX中國(01970)、安踏(02020)、玖龍紙業(02689)、渣打集團02888)及中國龍工(03339)之業績公布較受市場關注。