即巿股評 港股直擊

我們觀察到有部份投資者以窩輪的成交作為揀輪的首要考慮，認為大成交窩輪的流通量一定充足，買入後較容易沽出，其實這是錯誤的想法。要知道窩輪的成交，很多是來自極短線的程式交易或即日鮮的交易，未必能代表對正股有看法及持倉過夜的資金，所以隨著市況的變化以及發行商的開價，這些極短線的交易者或會隨時改變他們買賣的產品，亦即是今日買賣這隻產品，明天可能會轉去買賣另一隻，因此窩輪的成交能否持續是不能保證的。投資者如根據成交買入最活躍的窩輪，是不能確保之後準備沽出時是否仍有足夠流通量。誠然，投資者希望尋找容易沽出的產品的構思是對的，但重點不是留意產品的成交，而是留意產品的買賣差價。

產品的買賣差價才是重點

既然產品的買賣差價才是重點，那麼是甚麼因素主導差價的多少？為什麼部份產品會出現較大的買賣差價又或者流通量欠積極？歸根究底是與產品的條款有關，理由有三個。第一，產品太價內或太價外，太價內的窩輪的對沖值偏高，增加發行商的對沖成本，太價外的產品對沖值太低，發行商亦難以對沖；第二，產品太短期(例如少於1個月的末日輪)，短期證受引伸波幅升跌的影響可能較正股股價上落更大；第三，產品街貨高，街貨偏高代表發行商手持的貨源不多，令維持流通量的能力相對較低，有時甚至因為街貨達100%而無法報出賣出價，令產品有偏離理論價值的風險。

因此，投資者如希望尋找差價窄、流通量高的產品，應該從條款入手，宜選擇年期適中(例如至少１個月以上)、合理價外幅度(例如不高於20%以上)，而街貨量較低(例如低於30%)為篩選條件，這樣就可以更易找出條款較合理及差價有望較窄的產品。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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