即巿股評 港股直擊 國際財經

美國聯儲局上周三(20日)公布的1月份議息紀錄顯示，幾乎全部委員都同意，今年稍後時間應停止縮減資產負債表計劃，在調整縮表細節上則要保持靈活性。委員又認為，對聯邦基金利率政策要保持耐性和謹慎的加息態度，多名委員表明，只有在通脹高於局方的2%目標才須上調利率。另有多名委員指出，若經濟一如預期維持增長，今年稍後就應該加息。

此外，聯儲局向國會提交的半年度貨幣政策報告提到，美國經濟去年下半年維持穩健，惟消費開支與商業投資近年底已轉弱，減稅及其他措施的刺激作用亦淡化，估計2018年GDP增長會略低於聯邦政府的3%目標。報告認為，環球經濟放緩和中美貿易糾紛等等，均可能拖低美國2019年經濟表現，局方有理由對進一步加息保持耐性(去年7月的上一份報告依然強調「循序漸進」加息)，而資產負債表規模將「明顯超過」2008年金融海嘯前水平。

綜觀兩份文件，相信聯儲局今年稍後便會停止縮表計劃(停縮表後資產規模仍明顯較2008年前高)。雖然1月議息時委員就聯邦基金利率前景看法存分歧，但都同意對加息要保持耐性，比起去年數次重複「進一步循序漸進加息」的講法，「鴿味」濃厚得多。

聯儲局的半年度貨幣政策報告，加上市場憧憬中美高級別貿易談判有實質進展，推動上周五美股主要指數全線造好，道指更連漲9個星期，創1995年5月以來最長升浪。聯儲局主席鮑威爾周二(26日)和周三出席國會兩院聽證，預期美股短期內續受惠於貨幣政策「轉鴿」因素。

港股方面，恒指昨天高開159點，早段衝上29009點後曾倒跌至28763點，收報28959點，升143點；主板成交金額1687億元，是去年11月2日以來最多，高位反覆交投卻急增，反映好淡爭持激烈。

本欄2月8日提及，平滑中線市寬(10天線高於50天線股份比率，代表港股中線「黃金交叉」和「死亡交叉」分布)早在1月31日收復失守約7個月的50%強弱分界後持續上揚，換言之，港股市底已晉級為「黃金交叉」股份佔多數的格局迎接豬年來臨。平滑中線市寬目前升到69.5%，與70%阻力區底觸手可及，即市底非常接近超買。

附【右圖】所見，反映強勢股買盤的強勢股指數，在2月14日創出78.5%的逾一年高位後整固。值得注意的是，顯示弱勢股沽壓的弱勢股指數上周五挫至0.7%，對上一次「弱指」不足1%，要追溯到「大時代」期間，而2015年4月14日「弱指」剛好於0.7%見底回升。

所謂物極必反，近乎無可再低的「弱指」短期很大機會反彈，從而帶動恒指超買調整。然而，假如「弱指」真的掉頭向上，並非意味港股沽壓增加，更大可能是代表較早前揸長倉的部分投資者獲利回吐。

信報投資研究部

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