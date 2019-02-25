港股直擊 即巿股評

中美貿易推進正面，港股四日飆731點，創去年6月25日以來收市新高，全日成交額1687.55億元，較上日大增54.6%，創去年11月2日以來最高，但北水卻錄淨流出8.7億。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

內險股北水買入對象，國壽(02628)、平保(02318)、新華保險(01336)、人保(01339)及太保(02601)分別錄得7.74億、4.49億、3.54億、1.02億及7858萬元淨流入，國壽更是北水買入最多個股。

A股升，券商股也獲追捧，信證(06030)、華泰(06886)、中國銀河(06881)和中信建投(06066)分別有5.32億、1.98億、1.6億和346萬元北水淨買。

其他較多流入的個股還有工行(01398)及中興(00763)，全日分別錄2.77億及2476萬元淨買。

不過，北水再掟建行(00939)，全日淨走16.02億元；信行(00998)也錄3.06億元淨沽。

同時騰訊(00700)及融創(01918)也分別錄11.62億和9301萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、騰訊、工行、國壽、信証、平保、信行、新華、太保及融創。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:中興、新華、信証、騰訊、中國銀河、人保、工行、華泰、建行及中信建投。

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