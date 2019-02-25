港股直擊 即巿股評

中美貿易推進正面，美國總統特朗普更表示，打算在佛羅里達海湖莊園與國家主席習近平召開峰會。內地股市今日急飆，不過恒指重上兩萬九後表現反覆，走勢落後於A股。

恒指高開159點，甫開曾飆193點，見29009點，創去年7月26日以來近7個月高，升勢之後急回，曾倒挫52點，見28763點全日低，之後喘穩，中午升68點，午後A股飆升，港股復升過百點。恒指最終收報28959點，升143點或0.5%，連升四日累飆731點或2.6%，創去年6月25日以來收市新高。大市今日上升股份比例為57%；下跌股份比例為43%。

大市成交額1687.55億元，較上日大增54.6%，創去年11月2日以來最高。

國企指數報11631點，升203點或1.8%。國指四日累飆514點或4.6%。

即月期指收市升84點或0.29%，報28890，低水69點，成交26.49萬張。

中美有望達成貿易協議，A股飆升，滬指爆升5.6%，收報2961點；深成指飆5.59%。

美國道指期貨最新升104點，報26106。歐洲三大指數亦靠穩。

藍籌股方面，港交所(00388)升2.6%；吉利(00175)升2.9%；友邦(01299)創新高，股價升0.1%。相反，中移動(00941)創52周高後倒挫2.8%；滙控(00005)逆市跌0.3%；中石油(00857)和中海油(00883)分別跌0.2%和1%；中電(00002)全年少賺半成，遜預期，股價挫3.1%。

焦點板塊

中資金融股：全線造好，內險最搶鏡，國壽AH股分別獲大行睇好，H股(02628)飆6.8%，A股漲停；平保(02318)飆5.1%；財險(02328)升4.9%；新華保險(01336)飆7.7%；太平(00966)升4.8%；人保(01339)升4.9%。中金公司發表報告，全面上調所覆蓋券商目標價17%至63%，當中信証券H股和A股分別獲上調63%及53%，信証H(06030)升4.2%。另外，中州(01375)飆25.5%；東方證券(03958)、光大證券(06178)和中國銀河(06881)飆逾一成；廣發(01776)升8.3%；海通證券(06837)升5.2%；中信建投(06066)和中金(03908)更創出上市新高。內銀股亦追落後，建行(00939)升2.9%；工行(01398)升3.2%；信行(00998)漲4.6%；民生銀行(01988)升4.1%；招行(03968)和光大銀行(06818)漲逾2%；重農行(03618)升5.3%。另外，早前發盈警的華融(02799)強彈10.3%。

航空股：外電報道，北京不能以貶值人民幣來抵消美國關稅的影響將作為中美貿易協議的一部分，刺激人民幣急升。另外今早官方開出中間價報6.7131，較上日(22日)上調20點子，創逾三周新高。對人民幣滙價敏感的中資航空股AH股急漲，國航A(601111.SH)和東航A(600115.SH)曾漲停，兩隻H股(00753)和(00670)抽高後急回，分別升1.2%和2%；南航H(01055)曾飆9.4%，收市升7.2%，其A股(600029.SH)升7.52%。

手機及通訊設備股：華為和三星分別推出新款摺疊手機，加上世界移動通訊大會(MWC)即將舉行，本港多隻相關股先高後回，瑞聲(02018)曾飆7.3%，收市倒跌1.4%；舜宇(02382)倒跌2%；信利(00732)倒跌1.3%。相反，小米(01810)升2.7%；高偉電子(01415)升1.9%；通達(00698)升4.3%；鴻騰(06088)升1.5%；丘鈦(01478)升5.7%；比亞迪電子(00285)升2%。另外，中美考慮將中國5G網絡設備商華為與中興通訊(00763)納入談判中，中興急升後升幅收窄，收市升1.7%。

換馬股：恒生指數公司宣布季度檢討結果，創科實業(00669)獲納入恒生指數成分股，股價飆6.6%；遭剔出的華潤電力(00836)挫半成。獲納入國企指數成分股的中國建材(03323)升0.6%；遭剔出的眾安在綫(06060)隨內險急漲，收市升4.1%。

豬肉股：早前熱炒的豬肉股逆市回吐，上周四(21日)創新高的中糧肉食(01610)挫13.9%，成交近2億元；藍籌萬洲(00288)跌1.4%；雨潤(01068)挫6.5%；惠生(01340)跌3.1%。

焦點股份

信義系：中午公布業績，收市個別走。信義光能(00968)去年少賺20.11%，遜市場預期的19.6億元，不過股價飆8.3%；信義玻璃(00868)跌0.6%，集團去年股東應佔溢利42.37億元，按年增長5.56%。

新意網(01686)：股價逆市向下，曾挫5.6%，收市跌3.2%。集團去年中期盈利4.11億元，按年增長4.92%，不派中期息。

康達環保(06136)：發盈警，預期截至去年12月底止財年純利減少30%左右， 2017年度純利4.14億元人民幣。股價插15.3%。

半新股：多股破頂，包括同程藝龍(00780)、海底撈國際(06862)和優品360(02360)，收市分別升0.9%、4.3%和2.5%。相反，新城悅(01755)和永升生活(01995)創新高後回，收市分別跌0.7%和3.8%。

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